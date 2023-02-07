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Верблюд, який помстився агресивному росіянину, вже став легендою: дивіться найкращі меми з ним

Фото: верблюд став героєм нових мемів (pixabay.com)
Автор: Володимир Костирін

Верблюд в Омській області РФ не стерпів знущань з боку агресивного чоловіка, який ні з того ні з сього став бити його по морді кулаком, і розправився з кривдником. Тварина схопила брутально росіянина за руку, неабияк струснуло, і внаслідок отриманих травм живодер помер.

Інцидент потрапив на відео, і кадри швидко розійшлися в мережі, викликавши в інтернеті активні обговорення подібної миттєвої вендети. При цьому чимало користувачів стали на бік верблюда.

На які мем та фотожаби надихнув користувачів мережі "отвєтка" тваринного світу росіянину-агресору - дивіться в матеріалі нижче.

Сам ролик із двогорбим верблюдом широко розійшовся в інтернеті буквально днями, хоча сам випадок стався 21 січня. Також стало відомо, що тварину через таку самооборону в РФ вирішили вбити.

"У Росії агресивний власник ударив верблюда по носу, ймовірно, бажаючи показати, хто тут господар. Росіяни не розуміють, що насильство - це погано", - підписано публікацію в Twitter.

Попереджаємо - на відео сцени насильства, кадри 21+!

Відео: у Росії верблюд розправився з чоловіком, який хотів продемонструвати "домінування" над твариною

Невдовзі почали масово з'являтися меми про такий випадок відплати з боку верблюда чоловіку, який бив тварину. Не дивно, що на тлі повномасштабної військової агресії РФ проти України багато варіантів фотожаб мають воєнний контекст.

Меми про верблюда, який розправився з живодером у РФ (скриншот twitter.com)

Меми про верблюда (скриншот twitter.com)

Фотожаби про верблюда (скриншот twitter.com)

Меми про верблюда (скриншот twitter.com)

У мережі обговорюють вчинок верблюда (скриншот twitter.com)

Фотожаби про верблюда (скриншот twitter.com)

Мережа надихнула історія про верблюда та росіянина (скриншот)

У мережі активно обговорюють ситуацію з верблюдом та агресивним чоловіком у РФ (скриншот)

У мережі згадали і пісню про українського пса Патрона (скриншот)

У мережі обговорюють історію про верблюда, який дав відсіч росіянину-живодеру (скриншот twitter.com)

Меми про верблюда (скриншот twitter.com)

Фотожаби про верблюда (скриншот twitter.com)

Раніше повідомлялося, що навесні 2022 року під Києвом у Ворзелі російські окупанти вбили та з'їли двох собак у захопленому будинку.

Також перед цим ми писали, що через російські обстріли в Чорному морі загинули тисячі дельфінів.

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Російська Федераціятварини