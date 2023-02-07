Верблюд, отомстивший агрессивному россиянину, уже стал легендой: смотрите лучшие мемы с ним

Сам ролик с двугорбым верблюдом широко разошелся в интернете буквально на днях, хотя сам случай произошел 21 января. Также стало известно, что животное из-за такой самообороны в РФ решили убить.

"В России агрессивный хозяин ударил верблюда по носу, вероятно, желая показать, кто здесь хозяин. Россияне не понимают, что насилие - это плохо", - подписана публикация в Twitter.

Предупреждаем - на видео сцены насилия, кадры 21+!

Видео: в России верблюд расправился с мужчиной, который хотел продемонстрировать "доминирование" над животным

Вскоре стали массово появляться мемы о таком случае возмездия со стороны верблюда над мужчиной, который избивал животное. Не удивительно, что на фоне полномасштабной военной агрессии РФ против Украины - многие варианты фотожаб имеют военный контекст.

Мемы о верблюде, который расправился с живодером в РФ (скриншот twitter.com)

Мемы о верблюде (скриншот twitter.com)

Фотожабы о верблюде (скриншот twitter.com)

Мемы о верблюде (скриншот twitter.com)

В сети обсуждают поступок верблюда (скриншот twitter.com)

Фотожабы о верблюде (скриншот twitter.com)

Сеть вдохновила история о верблюде и россиянине (скриншот)

В сети активно обсуждают ситуацию с верблюдом и агрессивным мужчиной в РФ (скриншот)

В сети вспомнили и песню про украинского пса Патрона (скриншот)

В сети обсуждают историю о верблюде, давшем отпор россиянину-живодеру (скриншот twitter.com)

Мемы о верблюде (скриншот twitter.com)

Фотожабы о верблюде (скриншот twitter.com)