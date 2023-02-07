Верблюд, отомстивший агрессивному россиянину, уже стал легендой: смотрите лучшие мемы с ним

Верблюд в Омской области РФ не стерпел издевательств со стороны агрессивного мужчины, который ни с того ни с сего стал бить его по морде кулаком, и разделался с обидчиком. Животное схватило брутально россиянина за руку, изрядно встряхнуло, и в результате полученных травм живодер умер.
Инцидент попал на видео, и кадры быстро разошлись в сети, вызвав в интернете активные обсуждения подобной мгновенной вендетты. При этом многие юзеры встали на сторону верблюда.
На какие мемы и фотожабы вдохновил пользователей сети "ответка" животного мира россиянину-агрессору - смотрите в материале ниже.
Сам ролик с двугорбым верблюдом широко разошелся в интернете буквально на днях, хотя сам случай произошел 21 января. Также стало известно, что животное из-за такой самообороны в РФ решили убить.
"В России агрессивный хозяин ударил верблюда по носу, вероятно, желая показать, кто здесь хозяин. Россияне не понимают, что насилие - это плохо", - подписана публикация в Twitter.
Предупреждаем - на видео сцены насилия, кадры 21+!
Видео: в России верблюд расправился с мужчиной, который хотел продемонстрировать "доминирование" над животным
Вскоре стали массово появляться мемы о таком случае возмездия со стороны верблюда над мужчиной, который избивал животное. Не удивительно, что на фоне полномасштабной военной агрессии РФ против Украины - многие варианты фотожаб имеют военный контекст.
Мемы о верблюде, который расправился с живодером в РФ (скриншот twitter.com)
Мемы о верблюде (скриншот twitter.com)
Фотожабы о верблюде (скриншот twitter.com)
Мемы о верблюде (скриншот twitter.com)
В сети обсуждают поступок верблюда (скриншот twitter.com)
Фотожабы о верблюде (скриншот twitter.com)
Сеть вдохновила история о верблюде и россиянине (скриншот)
В сети активно обсуждают ситуацию с верблюдом и агрессивным мужчиной в РФ (скриншот)
В сети вспомнили и песню про украинского пса Патрона (скриншот)
В сети обсуждают историю о верблюде, давшем отпор россиянину-живодеру (скриншот twitter.com)
Мемы о верблюде (скриншот twitter.com)
Фотожабы о верблюде (скриншот twitter.com)
Ранее сообщалось, что весной 2022 года под Киевом в Ворзеле российские оккупанты убили и съели двух собак в захваченном доме.
Также перед этим мы писали, что из-за российских обстрелов в Черном море погибли тысячи дельфинов.