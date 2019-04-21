"Украинская Джиджи Хадид": дочь известной певицы восхитила эффектными фото в бассейне

Фото: Соня Киперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Поклонники сравнили юную красотку с известной моделью

Старшая дочь певицы Веры Брежневой Соня Киперман нередко поражает пользователей сети своим сходством со звездной мамой. Даже коллеги артистки отмечают это - так, недавно Светлана Лобода восхитилась красотой девушки и заявила, что она очень "похожа на мамулю". Однако на новых снимках Сони ее сравнили с другой известной личностью - супермоделью Джиджи Хадид.

К слову, 18-летняя Киперман и сама осваивает модельное дело, так что подобное сравнение, вероятно, ей весьма польстило. На эффектных фото девушка запечатлена в бассейне с джакузи в розовом купальнике в черную крапинку. Соня оперлась локтями о бортик и живописно подперла голову рукой, загадочно глядя вдаль или же улыбаясь в объектив.

Фото: Соня Киперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

"Waiting game", - подписала Соня публикацию на английском языке, что можно перевести как "Игра на выжидание".

Фото: Соня Киперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Подписчики восхитились красотой дочки Брежневой и оставили восторженные комментарии.

"Вера младшая"

"Очень вкусно"

"Очень милая на втором фото"

"Какая ты супер"

"Украинская Джиджи Хадид"

"Тут на Веру похожа!"

"Моя красавица! Горжусь тобой!"

"Какой красивый цвет воды"

"Очаровательная Соня"

"Gigi Hadid?"

Напомним, Вера Брежнева похвасталась клипом с участием младшей доченьки Сары.

К слову, старшая дочь Веры Брежневой Соня Киперман пленила пикантным образом в прозрачном платье.