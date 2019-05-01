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Віра Брежнєва влаштувала гарячі танці на столі на закритій вечірці

STYLERПерсони    01.05.2019 - 19:51
Віра Брежнєва влаштувала гарячі танці на столі на закритій вечірці
Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)

Брежнєва пустилася в танок на дні народження власниці салону краси

Вєра Брєжнєва влаштувала запальні танці разом з іменинницею на закритій вечірці. Тим не менш, незвичайний відеоролик з артисткою зміг потрапити в мережу іта викликав бурхливі обговорення.

Співачку Вєру Брєжнєву часто запрошують виступати на різні заходи і, часом, вона з'являється на них в якості гості. Так, днями артистка відпочивала на дні народження київської власниці салону краси Сабіни Мусіної. На торжество зірка прилетіла без чоловіка.

До речі, вечірка іменинниці вимагала дрес-коду, тому зірка вбралася в сукню білосніжного кольору. Опинившись без контролю чоловіка, співачка дозволила собі розслабитися і влаштувала танці на столі.

У підписі до провокаційного відео господиня вечора жартома написала: "Вірунь, я відправлю в лічку це відео Костянтину Меладзе, тому що це мій останній шанс стрибнути у вагончик".

Віра Брежнєва шокувала танцями на столі: (YouTube/starhitvideo)

Зазначимо, що це зараз Брєжнєва вважається однією з найпривабливіших виконавиць, однак під час навчання в школі майбутню зірку багато труїли за її безглуздий зовнішній вигляд та дешеві речі.

В одному з інтерв'ю однокласник зірки розповів: "До нас у школу Віра прийшла в сформований колектив. Це був клас п'ятий-шостий. Безглузде гидке каченя. Дівчатка її обзивали очкариком, лягухою. Іноді навіть бійки були у дворі. З нею поводилися жорстоко".

Раніше Віра Брежнєва умилила грецькими канікулами з молодшою дочкою Сарою.

Ми також писали, що старша дочка Віри Брежнєвої, Соня Кіперман вразила схожістю з супермоделлю Джіджі Хадід.

Нагадаємо, Віра Брежнєва поділилася особистим досвідом відмови від цукру.

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