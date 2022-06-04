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Вера Брежнева разорвала все связи с Россией и возможно разошлась с Меладзе

Фото: Вера Брежнева порвала отношения с РФ (Facebook/Вера Брежнева)
Автор: Styler

Украинская певица Вера Брежнева, которая уехала из России в Польшу для помощи беженцам, отреклась от РФ навсегда.

Об этом заявила российским СМИ ее PR-менеджер Анастасия Драпеко.

"Нет, не работаю с Верой Брежневой. Брежневой больше нет в России, она сюда не вернется, - рассказала Драпеко.

Ранее стало известно, что с певицей из-за ее позиции по войне в Украине отказались работать многие российские компании. Артистка лишилась рекламных контрактов, гонораров, корпоративов, гастролей в России, где она работала большую часть времени.

Развод с Меладзе?

В последнее время появились слухи, что Брежнева разошлась с Константином Меладзе из-за его молчания по поводу российской агрессии в Украине. С 24 февраля продюсер не сказал ни слова в поддержку родины его жены.

Сообщается, что 59-летний Константин Меладзе решил переждать войну на территории Италии. Продюсер очень беспокоится из-за своих российских бизнесов, ведь публичное осуждение кремлевского режима может негативно отразиться на развитии его дел в России.

Константин Меладзе и Вера Брежнева пока никак не комментировали свой возможный развод.

Меладзе и Брежнева возможно разошлись (фото: amur.info)

Как мы ранее писали, 18-летняя дочь Меладзе уехала из Украины и рассказала о дальнейших планах. Сейчас она живет там со своим отцом.

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Вера Брежнева