Вера Брежнева перестала быть украинской певицей

Вера Брежнева снова отреклась от Украины
Вера Брежнева, украинская певица, перестала быть украинской, согласно характеристике запрещенного в нашей стране интернет-ресурса Yandex.ru. Об этом сообщил Telegram-канал "Рафаэлыч".
Так, если ранее в запросе указывалось, что экс-участница ВИА-Гры "украинская певица", теперь она просто "певица".
Хотя в российской версии "Википедии" супруга Константина Меладзе по прежнему является "украинской поп-певицей, актрисой, телеведущей и бывшей участницей поп-группы "ВИА Гра".
Веру Брежневу переименовали в Яндекс (скриншот)
Ранее звезда уже объявляла о том, что никогда не была украинской певицей, за что подверглась критике поклонников.
Веру Брежневу переименовали в Яндекс (скриншот)
Пользователи сети бурно отреагировали на данный инцидент, решив, что не очень-то Украина нуждается в предателях.
Напомним, недавно Вера Брежнева намекнула на проблемы в отношениях с супругом, продюссером Константином Меладзе. Чем подогрела слухи о предстоящем разводе звездной пары.