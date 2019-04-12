Віра Брежнєва перестала бути українською співачкою

Віра Брежнєва, українська співачка, перестала бути українською, згідно характеристиці забороненого в нашій країні інтернет-ресурсу Yandex.ru. Про це повідомив Telegram-канал "Рафаелич".

Так, якщо раніше у запиті зазначалося, що екс-учасниця ВІА-Гри "українська співачка", тепер вона просто "співачка".

Хоча в російській версії "Вікіпедії" дружина Костянтина Меладзе досі є "українською поп-співачкою, актрисою, телеведучою і колишньою учасницею поп-групи "ВІА Гра".

Віру Брежнєву перейменували в Яндекс (скріншот)

Раніше зірка вже заявляла про те, що ніколи не була українською співачкою, за що зазнала критики шанувальників.

Віру Брежнєву перейменували в Яндекс (скріншот)

Користувачі мережі бурхливо відреагували на цей інцидент, вирішивши, що не дуже сильно Україна потребує зрадників.

"Дуже ця Галушка нам треба";

"Все вірно, наступний крок - російська співачка";

"Треба всіх відразу перейменовувати, як тільки вони зраджують Україну - і Лорак, і Лободу, а там дивись і MARUV перейменують";

"Недоспівачка, недоукраїнка, недолюдина - найкрасивіша жінка Росії, одним словом".

Нагадаємо, нещодавно Віра Брежнєва натякнула на проблеми у відносинах з чоловіком, продюсером Костянтином Меладзе. Чим підігріла чутки про майбутнє розлучення зоряної пари.