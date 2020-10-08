Венок и лазерное шоу: в Киеве "поздравили" Путина с днем рождения

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Украинцы "поздравили" президента России

В среду, 7 октября, президент России Владимир Путин отметил 68 день рождения. В связи с этим активисты в Киеве провели акцию под посольством Российской Федерации, которую назвали "Минус год жизни".

К дипломатическому ведомству принесли похоронный венок, а на здание проецировали слова из известной песни "Путин - х**ло". Об этом сообщает Telegram-канал "Нетипичный Харьков".

Украинские активисты провели акцию "Минус год жизни" (фото: Telegram-канал "Нетипичный Харьков")

Таким образом организаторы акции хотели привлечь внимание к действиям РФ как страны-агрессора.

Украинские активисты провели акцию "Минус год жизни" (видео: YouTube)

Напомним, что всплыли записи разговоров Владимира Путина и Билла Клинтона после трагедии "Курска". Выяснилось, что через месяц после катастрофы Путин встретился с тогдашним главой США в Нью-Йорке в президентском номере гостиницы Waldorf Astoria.

На встрече 6 сентября 2000 года присутствовали также представители администраций двух президентов. При этом Клинтон переживал о погибших моряках и их семьях, а вот Путин беспокоился только о своем рейтинге.

Ранее мы писали о том, что Путина во второй раз включили в список номинантов на Нобелевскую премию. Заявку отправил писатель, главный редактор газеты "Президент" и академик Сергей Комков.

Стоит отметить, что в 2013 году Иосиф Кобзон предлагал номинировать на Нобелевскую премию российского президента за активное участие в разрешении сирийского конфликта.