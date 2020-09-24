Путина номинировали на Нобелевскую премию (Коллаж РБК-Украина)

Путина во второй раз включили в список номинантов на Нобелевскую премию

Президента России Владимира Путина номинировали на Нобелевскую премию. Заявку отправил писатель, главный редактор газеты "Президент" и академик Сергей Комков. На то, что Путин оказался в списке номинантов на премию мира, отреагировали в Кремле.

Как сообщают российские СМИ, заявка была отправлена в Осло еще 10 сентября. За что именно Сергей Комков предлагает номинировать Путина – неизвестно.

Стоит отметить, что это не первая попытка номинировать Путина на получение Нобелевской премии. В 2013 году Иосиф Кобзон предлагал номинировать российского президента за активное участие в разрешении сирийского конфликта.

Как отмечает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на эту премию выдвигают "совершенно разных людей" и это инициатива тех, кто выступает с таким предложением.

"Есть определенная процедура рассмотрения номинантов. Если решение будет принято – прекрасно, не будет принято – тоже ничего страшного", - заявил Песков.

Стоит отметить, что в 2020 году в список кандидатов на Нобелевскую премию попали российский оппозиционер Алексей Навальный, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Напомним, ранее мы писали о том, что Путин предположил, что Алексей Навальный сам отравился "Новичком" – оппозиционер ему жестко ответил.

А также мы сообщали о том, что в Швеции впервые отменили проведение церемонии вручения Нобелевской премии и рассказали о новом формате.