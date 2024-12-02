"Вени - не помийна яма": гастроентеролог розповіла про шкоду періодичного прокапування

Ускладнення від внутрішньовенного введення ліків

За словами гастроентеролога Євгенії Белінської, що ліки найкраще приймати перорально.

"Так трапилось, що радянське минуле та лишило в наших головах глибокий слід про користь внутрішньовенного введення речовин (лікарських чи ні, то вже питання другорядне)", - йдеться у повідомленні.

Після введення ліків внутрішньовенно, можуть виникнути такі ускладнення:

Флебіт (запалення вени) - частіше виникає через подразнення стінок судини розчинами, які вводяться

﻿﻿Інфільтрат або гематома - при неправильному введенні голки або пошкодженні судини

﻿﻿Інфекційні процеси в місці введення через недотримання стерильності

﻿﻿Тромбоз вени - унаслідок подразнення судини або неправильного введення

Алергічні реакції - від легкої кропивʼянки до анафілактичного шоку. Можуть бути зумовлені компонентами препаратів (вітаміни, консерванти тощо)

Електролітні порушення - надлишок калію, магнію або інших електролітів може спричинити порушення роботи серця та мʼязів

﻿﻿Порушення осмолярності крові: гіпо- або гіперосмолярні розчини можуть спричинити набряк тканин або порушення функції органів

﻿﻿Жирова емболія при неправильному використанні ліпідних компонентів

﻿﻿Серцево-судинна недостатність - швидке введення великого обʼєму розчину може викликати порушення роботи серця

Токсичність ліків: деякі компоненти, наприклад, висока доза глутатіону, вітаміну С або інших антиоксидантів, можуть бути токсичними для нирок або печінки Надлишок вітамінів А, Е, D може бути токсичним через їх здатність до накопичення

Психосоціальні ризики - залежність від "крапельниць краси" як швидкого способу "оздоровлення"

Важливо пам'ятати, що в лікарні внутрішньовенно ліки вводяться лише при станах, які загрожують життю.

"Вена - не помийна яма, щоб лити туди все підряд", - зазначила лікар.

Що пропонують для "прокапування"

Часто для "прокапування" пропонують такі розчини:

Амінокислоти та вітаміни, які ми й так отримуємо з їжею, а їх надлишок відкладається у вигляді каменів у нирках

Мельдоній - допінг, користь якого не довело жодне дослідження

Статини, які дійсно чистять судини від холестерину, але існують виключно у формі таблеток

Окрім нульової користі, "крапанина" несе ще й ризики:

додаткове навантаження на гаманець пацієнта

втрата дорогоцінного часу, тоді як хвороба продовжує прогресувати

Після частих крапельниць знайти, куди капати стає все складніше. А в житті може трапитись ситуація, коли внутрішньовенний шлях буде єдиним можливим для введення.

Тому частими "прокапуваннями" ви крадете у себе час отримати допомогу швидко.