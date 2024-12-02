"Вени - не помийна яма": гастроентеролог розповіла про шкоду періодичного прокапування

Часто люди думають, що варто лягти в лікарню, щоб прокапатися для покращення стану. Однак, ставити крапельниці без показання, може бути небезпечним для життя.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, що може статись, якщо часто "прокапуватись".
За словами гастроентеролога Євгенії Белінської, що ліки найкраще приймати перорально.
"Так трапилось, що радянське минуле та лишило в наших головах глибокий слід про користь внутрішньовенного введення речовин (лікарських чи ні, то вже питання другорядне)", - йдеться у повідомленні.
Після введення ліків внутрішньовенно, можуть виникнути такі ускладнення:
Важливо пам'ятати, що в лікарні внутрішньовенно ліки вводяться лише при станах, які загрожують життю.
"Вена - не помийна яма, щоб лити туди все підряд", - зазначила лікар.
Часто для "прокапування" пропонують такі розчини:
Окрім нульової користі, "крапанина" несе ще й ризики:
Після частих крапельниць знайти, куди капати стає все складніше. А в житті може трапитись ситуація, коли внутрішньовенний шлях буде єдиним можливим для введення.
Тому частими "прокапуваннями" ви крадете у себе час отримати допомогу швидко.
Раніше лікар розповідав всю правду про крапельниці "для чистки судин".
Також ми писали про 6 міфів про високий тиск, в які варто перестати вірити.
При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка гастроентеролога Євгенії Белінської та сайт Центру громадського здоров'я.