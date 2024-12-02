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"Вены - не помойная яма": гастроэнтеролог рассказала о вреде периодического прокапывания

Почему периодическое "прокапывания" вредно (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Часто люди думают, что стоит лечь в больницу, чтобы прокапаться для улучшения состояния. Однако ставить капельницы без показания может быть опасным для жизни.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, что может произойти, если часто "прокапываться".

Осложнения от внутривенного введения лекарства

По словам гастроэнтеролога Евгении Белинской, лекарство лучше всего принимать перорально.

"Так случилось, что советское прошлое и оставило в наших головах глубокий след о пользе внутривенного введения веществ (лекарственных или нет, это уже вопрос второстепенный)", - говорится в сообщении.

После введения лекарства внутривенно, могут возникнуть следующие осложнения:

  • Флебит (воспаление вены) - чаще возникает из-за раздражения стенок сосуда вводимыми растворами
  • ﻿﻿Инфильтрат или гематома - при неправильном введении иглы или повреждении сосуда
  • ﻿﻿Инфекционные процессы в месте введения из-за несоблюдения стерильности
  • ﻿﻿Тромбоз вены - вследствие раздражения сосуда или неправильного введения
  • Аллергические реакции - от легкой крапивницы до анафилактического шока. Могут быть обусловлены компонентами препаратов (витамины, консерванты)
  • Электролитные нарушения - избыток калия, магния или других электролитов может вызвать нарушение работы сердца и мышц
  • ﻿﻿Нарушение осмолярности крови: гипо- или гиперосмолярные растворы могут вызвать отек тканей или нарушение функции органов
  • ﻿﻿Жировая эмболия при неправильном использовании липидных компонентов
  • ﻿﻿Сердечно-сосудистая недостаточность - быстрое введение большого объема раствора может вызвать нарушение работы сердца
  • Токсичность лекарства: некоторые компоненты, например высокая доза глутатиона, витамина С или других антиоксидантов, могут быть токсичными для почек или печени. Избыток витаминов А, Е, D может быть токсичным из-за их способности к накоплению
  • Психосоциальные риски - зависимость от "капельниц красоты" как быстрого способа "оздоровления"

Важно помнить, что в больнице внутривенно лекарство вводится только при состояниях, угрожающих жизни.

"Вена - не помоечная яма, чтобы лить туда все подряд", - отметила врач.

Что предлагают для "прокапывания"

Часто для "прокапывания" предлагают следующие растворы:

  • Аминокислоты и витамины, которые мы и так получаем с пищей, а их избыток откладывается в виде камней в почках
  • Мельдоний - допинг, пользу которого не доказало ни одно исследование
  • Статины, действительно чистящие сосуды от холестерина, но существуют исключительно в форме таблеток

Кроме нулевой пользы, "крапанина" несет еще и риски:

  • дополнительная нагрузка на кошелек пациента
  • потеря драгоценного времени, в то время как болезнь продолжает прогрессировать

После частых капельниц обнаружить, куда капать становится все сложнее. А в жизни может случиться ситуация, когда внутривенный путь будет единственно возможным для введения.

Поэтому частыми "прокапываниями" вы воруете у себя время получить помощь быстро.

 

Ранее врач рассказывал всю правду о капельницах "для чистки сосудов".

Также мы писали о шести мифах о высоком давлении, в которые стоит перестать верить.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница гастроэнтеролога Евгении Белинской и сайт Центра общественного здоровья.

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крапельниціЗдоровьеГастроэнтеролог