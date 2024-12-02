"Вены - не помойная яма": гастроэнтеролог рассказала о вреде периодического прокапывания

Часто люди думают, что стоит лечь в больницу, чтобы прокапаться для улучшения состояния. Однако ставить капельницы без показания может быть опасным для жизни.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, что может произойти, если часто "прокапываться".
По словам гастроэнтеролога Евгении Белинской, лекарство лучше всего принимать перорально.
"Так случилось, что советское прошлое и оставило в наших головах глубокий след о пользе внутривенного введения веществ (лекарственных или нет, это уже вопрос второстепенный)", - говорится в сообщении.
После введения лекарства внутривенно, могут возникнуть следующие осложнения:
Важно помнить, что в больнице внутривенно лекарство вводится только при состояниях, угрожающих жизни.
"Вена - не помоечная яма, чтобы лить туда все подряд", - отметила врач.
Часто для "прокапывания" предлагают следующие растворы:
Кроме нулевой пользы, "крапанина" несет еще и риски:
После частых капельниц обнаружить, куда капать становится все сложнее. А в жизни может случиться ситуация, когда внутривенный путь будет единственно возможным для введения.
Поэтому частыми "прокапываниями" вы воруете у себя время получить помощь быстро.
Ранее врач рассказывал всю правду о капельницах "для чистки сосудов".
Также мы писали о шести мифах о высоком давлении, в которые стоит перестать верить.
При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница гастроэнтеролога Евгении Белинской и сайт Центра общественного здоровья.