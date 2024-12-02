"Вены - не помойная яма": гастроэнтеролог рассказала о вреде периодического прокапывания

Осложнения от внутривенного введения лекарства

По словам гастроэнтеролога Евгении Белинской, лекарство лучше всего принимать перорально.

"Так случилось, что советское прошлое и оставило в наших головах глубокий след о пользе внутривенного введения веществ (лекарственных или нет, это уже вопрос второстепенный)", - говорится в сообщении.

После введения лекарства внутривенно, могут возникнуть следующие осложнения:

Флебит (воспаление вены) - чаще возникает из-за раздражения стенок сосуда вводимыми растворами

﻿﻿Инфильтрат или гематома - при неправильном введении иглы или повреждении сосуда

﻿﻿Инфекционные процессы в месте введения из-за несоблюдения стерильности

﻿﻿Тромбоз вены - вследствие раздражения сосуда или неправильного введения

Аллергические реакции - от легкой крапивницы до анафилактического шока. Могут быть обусловлены компонентами препаратов (витамины, консерванты)

Электролитные нарушения - избыток калия, магния или других электролитов может вызвать нарушение работы сердца и мышц

﻿﻿Нарушение осмолярности крови: гипо- или гиперосмолярные растворы могут вызвать отек тканей или нарушение функции органов

﻿﻿Жировая эмболия при неправильном использовании липидных компонентов

﻿﻿Сердечно-сосудистая недостаточность - быстрое введение большого объема раствора может вызвать нарушение работы сердца

Токсичность лекарства: некоторые компоненты, например высокая доза глутатиона, витамина С или других антиоксидантов, могут быть токсичными для почек или печени. Избыток витаминов А, Е, D может быть токсичным из-за их способности к накоплению

Психосоциальные риски - зависимость от "капельниц красоты" как быстрого способа "оздоровления"

Важно помнить, что в больнице внутривенно лекарство вводится только при состояниях, угрожающих жизни.

"Вена - не помоечная яма, чтобы лить туда все подряд", - отметила врач.

Что предлагают для "прокапывания"

Часто для "прокапывания" предлагают следующие растворы:

Аминокислоты и витамины, которые мы и так получаем с пищей, а их избыток откладывается в виде камней в почках

Мельдоний - допинг, пользу которого не доказало ни одно исследование

Статины, действительно чистящие сосуды от холестерина, но существуют исключительно в форме таблеток

Кроме нулевой пользы, "крапанина" несет еще и риски:

дополнительная нагрузка на кошелек пациента

потеря драгоценного времени, в то время как болезнь продолжает прогрессировать

После частых капельниц обнаружить, куда капать становится все сложнее. А в жизни может случиться ситуация, когда внутривенный путь будет единственно возможным для введения.

Поэтому частыми "прокапываниями" вы воруете у себя время получить помощь быстро.