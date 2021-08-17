В Венгрии на веломарафоне погибла украинка: стали известны подробности
В Венгрии на веломарафоне погибла украинка. Трагедия произошла на трассе возле знаменитого озера Балатон. По данным местной полиции, девушку на велосипеде сбил автомобиль.
Детали сообщили на венгерском портале letenyemedia.
Трагедия произошла еще 28 июля, однако данные о гибели украинки стали известны только 17 августа. На 1 километре шоссе между Кестхей и Альшопахком произошло ДТП с гибелью велосипедистки.
Девушка двигалась по трассе во время проведения веломарафона и на нее наехал встречный автомобиль. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.
ДТП произошло около 23:30 и водитель, по предварительным данным, просто не заметил велосипедистку в темноте. За рулем иномарки находился 44-летний житель Кестхея. Личность велосипедистки тоже установили – ею оказалась 38-летняя украинка Ольга Иванова.
В Венгрии погибла украинская велосипедистка Ольга Иванова (Фото: facebook.com/ukrainiansmemorybook)
Как отметили на странице "Книга памяти умерших за границей украинцев" в Facebook, Ольга Иванова принимала участие в веломарафоне NORTH CAPE 4000.
Это веломарафон от города Роверето до самой северной точки Европы – Нордкапа. Он проводится уже не первый год и в нем принимают участие только самые сильные и выносливые спортсмены, так как им приходится за день преодолевать расстояние в 300 км.
Протяженность всего маршрута – свыше 4000 километров, через несколько стран.
Напомним, ранее мы писали о том, что на Донбассе погиб украинский военный, стало известно имя.
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