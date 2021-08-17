В Венгрии на веломарафоне погибла украинка: стали известны подробности

В Венгрии на веломарафоне погибла украинка. Трагедия произошла на трассе возле знаменитого озера Балатон. По данным местной полиции, девушку на велосипеде сбил автомобиль.

Трагедия произошла еще 28 июля, однако данные о гибели украинки стали известны только 17 августа. На 1 километре шоссе между Кестхей и Альшопахком произошло ДТП с гибелью велосипедистки.

Девушка двигалась по трассе во время проведения веломарафона и на нее наехал встречный автомобиль. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

ДТП произошло около 23:30 и водитель, по предварительным данным, просто не заметил велосипедистку в темноте. За рулем иномарки находился 44-летний житель Кестхея. Личность велосипедистки тоже установили – ею оказалась 38-летняя украинка Ольга Иванова.

В Венгрии погибла украинская велосипедистка Ольга Иванова (Фото: facebook.com/ukrainiansmemorybook)

Как отметили на странице "Книга памяти умерших за границей украинцев" в Facebook, Ольга Иванова принимала участие в веломарафоне NORTH CAPE 4000.

Это веломарафон от города Роверето до самой северной точки Европы – Нордкапа. Он проводится уже не первый год и в нем принимают участие только самые сильные и выносливые спортсмены, так как им приходится за день преодолевать расстояние в 300 км.

Протяженность всего маршрута – свыше 4000 километров, через несколько стран.