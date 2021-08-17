ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Венгрии на веломарафоне погибла украинка: стали известны подробности

Новина українською →
Венгрия, Вторник 17 августа 2021 14:06
В Венгрии на веломарафоне погибла украинка: стали известны подробности В Венгрии погибла украинская велосипедистка (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Венгрии на веломарафоне погибла украинка. Трагедия произошла на трассе возле знаменитого озера Балатон. По данным местной полиции, девушку на велосипеде сбил автомобиль.

Детали сообщили на венгерском портале letenyemedia.

Трагедия произошла еще 28 июля, однако данные о гибели украинки стали известны только 17 августа. На 1 километре шоссе между Кестхей и Альшопахком произошло ДТП с гибелью велосипедистки.

Девушка двигалась по трассе во время проведения веломарафона и на нее наехал встречный автомобиль. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

ДТП произошло около 23:30 и водитель, по предварительным данным, просто не заметил велосипедистку в темноте. За рулем иномарки находился 44-летний житель Кестхея. Личность велосипедистки тоже установили – ею оказалась 38-летняя украинка Ольга Иванова.

В Венгрии на веломарафоне погибла украинка: стали известны подробности

В Венгрии погибла украинская велосипедистка Ольга Иванова (Фото: facebook.com/ukrainiansmemorybook)

Как отметили на странице "Книга памяти умерших за границей украинцев" в Facebook, Ольга Иванова принимала участие в веломарафоне NORTH CAPE 4000.

Это веломарафон от города Роверето до самой северной точки Европы – Нордкапа. Он проводится уже не первый год и в нем принимают участие только самые сильные и выносливые спортсмены, так как им приходится за день преодолевать расстояние в 300 км.

Протяженность всего маршрута – свыше 4000 километров, через несколько стран.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Донбассе погиб украинский военный, стало известно имя.

А также рассказывали о том, что из-за хаоса в аэропорту Кабула погибли семь человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП
LITE
Праздник 17 августа: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины
Праздник 17 августа: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины