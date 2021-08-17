В Угорщині на веломарафоні загинула українка: стали відомі подробиці

В Угорщині на веломарафоні загинула українка. Трагедія сталася на трасі біля знаменитого озера Балатон. За даними місцевої поліції, дівчину на велосипеді збив автомобіль.

Трагедія сталася ще 28 липня, проте дані про загибель українки стали відомі тільки 17 серпня. На 1 кілометрі шосе між Кестхей і Альшопахком сталася ДТП із загибеллю велосипедистки.

Дівчина рухалася по трасі під час проведення веломарафону і на неї наїхав зустрічний автомобіль. Від отриманих травм вона померла на місці події.

ДТП сталося близько 23: 30 і водій, за попередніми даними, просто не помітив велосипедистку в темряві. За кермом іномарки перебував 44-річний житель Кестхея. Особу велосипедистки теж встановили - нею виявилася 38-річна українка Ольга Іванова.

В Угорщині загинула українська велосипедистка Ольга Іванова (Фото: facebook.com/ukrainiansmemorybook)

Як зазначили на сторінці "Книга пам'яті померлих за кордоном українців" у Facebook, Ольга Іванова брала участь у веломарафоні NORTH CAPE 4000.

Це веломарафон від міста Роверето до найпівнічнішої точки Європи – Нордкапа. Він проводиться вже не перший рік і в ньому беруть участь тільки найсильніші та витривалі спортсмени, через те, що їм доводиться за день долати відстань в 300 км.

Протяжність всього маршруту - понад 4000 кілометрів, через кілька країн.