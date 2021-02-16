Венгерский комиссар шантажировал Украину на заседании Совета ассоциации: что произошло

На переговорах в Брюсселе на прошлой неделе комиссар, курирующий политику расширения и соседства ЕС (фактически - отношения с Украиной), выдвигал требования, чтобы Украина начала расследование против сайта "Миротворец", потому что якобы его деятельность угрожает жизни венгерской евродепутатки.

Речь идет о члене Европарламента от Венгрии с 2014 года Андреа Бочкор. На сайте "Миротворца" указаны ее фото, имя, дата рождения и утверждение, что она "нарушает законодательство Украины путем получения второго гражданства".

Однако украинская правительственная делегация категорически отказались выполнять прихоти партнера. Из-за этого решение о результатах Совета ассоциации Украина-ЕС оказалось под угрозой.

Отмечается, что в итоге Варгеи остался без поддержки даже со стороны европейцев и уступил, "но не удержался, чтобы не навредить украинским партнерам по крайней мере в мелочах".

Совместную пресс-конференцию украинского премьера и представителей Еврокомиссии несколько раз откладывали. Она началась лишь через час после назначенного времени.

По правилам ЕС комиссары не должны признавать заинтересованность в интересах собственного государства (после перехода на работу в Брюссель они становятся чиновниками Евросоюза). Но Оливер Варгеи - комиссар, назначенный по квоте Венгрии, - решил не скрывать, что вопрос венгерского меньшинства в Украине "близок его сердцу".

"В свете угроз и действий против представителей нацменьшинств мы рассчитываем, что власти этот вопрос решат", - заявил он, не уточнив, о чем идет речь.

Еврокомиссар Оливер Варгеи стал антигероем Совета ассоциации Украина-ЕС (фото: kmu.gov.ua)

Эти слова были лишь отголоском бурной дискуссии, разгоревшейся до этого в закрытом режиме. Чиновники ходили по залу, собирались группками, дискутировали. Члены украинской делегации даже звонили в Киев - согласовали с профильными коллегами рамки компромисса. Хотя были и выступавшие категорически против любых уступок.

Варгеи категорически настаивал на включении своих правок к совместному решению практически в последний момент перед заседанием, что само по себе противоречит обычаям ЕС. Текст предложений комиссара не является публичным, но несколько источников рассказали об их содержании. Что удивительно, речь шла не о языке и не об образовании (эти вопросы годами интересовали венгров больше всего) - вместо этого еврокомиссар требовал от Украины прекратить деятельность сайта "Миротворец".

"Конечно, в решении Совета ассоциации нелогично писать названия отдельных сайтов, не имеющих отношения к правительству, поэтому сформулировано было иначе: Варгеи предлагал, чтобы Киев обязался "расследовать" или "преследовать" тех в Украине, кто совершает незаконные действия "в отношении депутатов Европарламента" и "раскрытия их персональных данных". Заодно наша страна должна была признать, что такие незаконные действия действительно происходят и что такое развитие событий беспокоит как Киев, так и Брюссель", - говорится в публикации.

Такие требования венгерский еврокомиссар озвучивал накануне на встрече с украинским премьером Денисом Шмыгалем, и получил отказ.

По данным журналистов, на двусторонних переговорах Варгеи вообще был очень агрессивным, но когда дошло до вопроса "Миротворца", некорректность перешла черту. Украинские участники встречи затем передавали коллегам в правительственной делегации, что комиссар доказывал: в Украине "унижают" и даже "уничтожают" представителей венгерского меньшинства. И как бы бессмысленно это ни звучало, но на основании этих аргументов согласование итогового заявления Совета ассоциации оказалось заблокированным.

Также сообщается, что Варгеи на пресс-конференции неожиданно заявил, что ЕС может и не согласиться на обновление Соглашения об ассоциации (пересмотр Соглашения является официально задекларированной целью Украины). Впрочем, как пишет издание со ссылкой на источники в Киеве и Брюсселе, на самом деле такой реальной угрозы нет.

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