Пели гимн Венгрии: СБУ проверит местных депутатов на Закарпатье

Фото: СБУ (ssu.gov.ua)

Депутаты Сюртовской сельской объединенной территориальной общины после принятия присяги спели гимн Венгрии. Правоохранители проверят все обстоятельства этого происшествия.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

По данным СБУ, событие произошло еще 21 ноября. Часть местных депутатов, по инициативе председателя ОТО, спели гимн соседней страны после принятия присяги. Видеоролик, на котором депутаты поют гимн Венгрии, распространили в соцсетях.

Скандал на Закарпатье: в Сюртівській ОТГ председатель с депутатами после присяги пели венгерский гимн О "подвигах" этого одиозного экс-главы Сюртівської сельского совета уже писали в СМИ. К сожалению, правопохоронні органы скромно молчат. На месте бывшего клуба сейчас ресторан, помещение сельсовета выставлено га продажи, но.... правопохоронці молчат. Молчат и о тот факт, что глава ОТГ в интервью'ю утверждал, что украинцы враждебно относятся к венграм. Разве это не разжигание межнациональной розни? О фальсификации выборов вообще отдельная тема. Безнаказанность порождает новые преступления. В день достоинства и свободы Украины в Сюртівській ОТГ принимали присягу и венгерский гимн пели. Получается, что присягали на верность соседнему государству? У нас готовят крымский сценарий, а потом плакаться и будут причитать о потере Закарпатья? Кажется, сценарий відкатаний. О факты злодеяний в следующих материалах. Posted by Закарпатье ТОП on Sunday, November 29, 2020

Спецслужба начала проверку относительно возможных признаков противоправной деятельности в действиях депутатов Сюртовской ОТО. Сейчас СБУ тщательно проверяет все материалы, касающиеся этого события.

"По результатам проверки будут приниматься соответствующие меры реагирования", - отметили в ведомстве.

Напомним, вчера СБУ провела обыски в офисе иностранного благотворительного фонда на Закарпатье. Правоохранители нашли и изъяли материалы с признаками агитации за "Великую Венгрию". СБУ подозревает некоторых публичных деятелей в совершении госизмены.

Как писало РБК-Украина, после обысков в Закарпатской области МИД Венгрии вызвал к себе украинского посла для дачи объяснений.

Кроме того, в Закарпатской ОГА попросили силовиков предоставить доказательства законности проведения обысков в офисе благотворительного фонда.