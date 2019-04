В Венесуэле протестующих давили бронемашинами (видео 18+)

Протестующих в Венесуэле давят военной техникой

Протестующих в Венесуэле давили военными автомобилями. Видео инцидента опубликовал журналист Алехандро Альварез на своей странице в Twitter.

На шокирующих кадрах видно, как бронеавтомобиль разгоняется и наезжает на толпу людей. При этом некоторым удается убежать и не попасть под колеса военного авто.

Но около пяти человек все же оказались под колесами машины. После того, как автомобиль наехал на людей, он спокойно развернулся и уехал.

!!! Intense clashes, a Venezuelan military vehicle just drove into a crowd of civilians on the highway. #Venezuela pic.twitter.com/pcSTd3TwMf