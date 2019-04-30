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У Венесуелі протестувальників чавили бронемашинами (відео 18+)

STYLERЖиття    30.04.2019 - 21:20
У Венесуелі протестувальників чавили бронемашинами (відео 18+)
Протестувальників у Венесуелі чавять бронеавтомобілями (фото: соцмережі)

Протестувальників у Венесуелі чавять військовою технікою

Протестувальників у Венесуелі чавили військовими автомобілями. Відео інциденту опублікував журналіст Алехандро Альварез на своїй сторінці в Twitter.

На шокуючих кадрах видно, як бронеавтомобіль розганяється і наїжджає на натовп людей. При цьому деяким вдається втекти і не потрапити під колеса військового авто.

Але близько п'яти осіб все ж опинилися під колесами машини. Після того, як автомобіль наїхав на людей, він спокійно розвернувся і поїхав.

Протестувальників у Венесуелі чавять бронеавтомобілями (відео: twitter.com/aletweetsnews)

На разі даних про постраждалих немає.

Нагадаємо, що у Венесуелі уряд обмежив доступ населення до деяких соціальних мереж після того, як лідер венесуельської опозиції Хуана Гуайдо заявив про повстання групи військових.

Раніше повідомлялося про те, що військові у Венесуелі готові надати допомогу опозиції в поваленні президента країни Ніколаса Мадуро. За словами опозиції, в армії прийняли вірне рішення і готові підтримати опозицію.

Також повідомлялося, що Міністерство фінансів США внесло в санкційний список главу Міністерства закордонних справ Венесуели Хорхе Арреаса і венесуельську суддю Керол Паділья.

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