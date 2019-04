У Венесуелі протестувальників чавили бронемашинами (відео 18+)

Протестувальників у Венесуелі чавять військовою технікою

Протестувальників у Венесуелі чавили військовими автомобілями. Відео інциденту опублікував журналіст Алехандро Альварез на своїй сторінці в Twitter.

На шокуючих кадрах видно, як бронеавтомобіль розганяється і наїжджає на натовп людей. При цьому деяким вдається втекти і не потрапити під колеса військового авто.

Але близько п'яти осіб все ж опинилися під колесами машини. Після того, як автомобіль наїхав на людей, він спокійно розвернувся і поїхав.

!!! Intense clashes, a Venezuelan military vehicle just drove into a crowd of civilians on the highway. #Venezuela pic.twitter.com/pcSTd3TwMf