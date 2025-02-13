Венера зробить астрономічний сюрприз усім закоханим 14 лютого: про що мова

Венера зараз панує на нічному небі після заходу сонця, і виправдовує своє прізвисько "вечірня зірка". Це завжди найяскравіша планеті на нічному небі й поступається за яскравістю лише Сонцю та Місяцю. Вона досягає величини -4,9 свого найбільшого блиску саме у середині лютого.

Згодом її яскравість почне згасати й за прогнозами науковців, знову вона буде у такій позиції в вечірньому небі не раніше вересня 2026 року.

10 січня Венера досягла своєї найвищої точки на вечірньому небі, а 22 березня її яскравість буде потоплена у світлі сонця. Найяскравіший вечірній вигляд буде якраз посередині між цими двома датами, а саме - ввечері 14 лютого, після заходу сонця.

Видимість і яскравість Венери є результатом того, де вона обертається навколо Сонця в Сонячній системі. Будучи другою планетою від Сонця, Венера завжди знаходиться поблизу Землі, тому має фази, подібні до фаз Місяця, якщо дивитися на неї з нашої планети.

Коли Венера наближається до Землі - як це відбувається прямо зараз, вона стискається до півмісяця. Попри те, що 14 лютого він був освітлений лише на 27%, його близькість до Землі в той час дасть нам найяскравіше зображення планети за весь рік.

До 1 березня Венера буде освітлена лише на 14%, тож зараз чудовий час, щоб побачити Венеру в телескоп прямо у своєму дворі або в хороший бінокль для спостереження за небом.

Надзвичайна яскравість Венери виникає не тільки тому, що вона наближається до Землі. Вона також відносно велика, а її хмарні шари мають високу відбивну здатність.

Після заходу сонця в цей День святого Валентина дійсно випаде рідкісна можливість, оскільки з цього моменту яскравість планети почне ставати дедалі меншою і меншою. У березні Венеру вже буде складно побачити у вечірньому небі.

Пройшовши через сяйво сонця наприкінці березня, планета з'явиться на досвітньому небі та досягне свого найбільшого ранкового блиску 27 квітня.