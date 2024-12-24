Венера засяє першою на Святвечір: коли і де її можна побачити

У Святвечір, 24 грудня 2024 року, жителі України та всього світу зможуть побачити одну з найбільш яскравих планет - Венеру. Вона засяє на заході одразу після заходу сонця та стане першою, що з'явиться на небі цього вечора. І саме цього моменту чекають усі християни.

Коли на небі зійде перша зірка 24 грудня та яке значення це має для традицій Святвечора, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Коли з'явиться перша зірка 24 грудня

24 грудня на небі з'явиться Венера - планета, яку за яскравість часто називають "вечірньою зіркою". Вона буде видима одразу після заходу сонця і стане найпомітнішою з усіх об'єктів на небі.

Венера з'явиться на західному горизонті й поступово висуватиметься вище. Її можна буде побачити без спеціальних приладів і для цього достатньо просто підняти погляд на захід після заходу сонця, що трапиться близько 16:00-16:30 за київським часом.

Перша зірка та Святвечір

Венера, яка з'являється на Святвечір, має глибоке символічне значення в християнських традиціях. Її часто вважають символом світла, що приходить у темряву.

У вечір напередодні Різдва зірка Венера може стати нагадуванням про надію та прихід Спасителя. У багатьох культурах вона асоціюється з божественним світлом і вважається знаком радості та нового початку.

Перша зірка на небі - одна з головних традицій на Святвечір. Саме її очікують 24 грудня, щоб зібратися родиною за святковим столом. Ця зірка символізує закінчення Різдвяного посту та народження Ісуса Христа.

Не дарма у народі кажуть, що справжнє свято та Різдво починаються саме з цієї першої зірки. І до появи першої зірки не можна їсти та сідати за святковий стіл.