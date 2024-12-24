Венера засияет первой на Святвечер: когда и где ее можно увидеть

В Святвечер, 24 декабря 2024 года, жители Украины и всего мира смогут увидеть одну из самых ярких планет - Венеру. Она засияет на закате сразу после захода солнца и станет первой, что появится на небе в этот вечер. И именно этого момента ждут все христиане.

Когда на небе взойдет первая звезда 24 декабря и какое значение это имеет для традиций Святвечера, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Когда появится первая звезда 24 декабря

24 декабря на небе появится Венера - планета, которую за яркость часто называют "вечерней звездой". Она будет видима сразу после захода солнца и станет самой заметной из всех объектов на небе.

Венера появится на западном горизонте и постепенно будет выдвигаться выше. Ее можно будет увидеть без специальных приборов и для этого достаточно просто поднять взгляд на запад после захода солнца, что случится около 16:00-16:30 по киевскому времени.

Первая звезда и Святвечер

Венера, которая появляется в Святвечер, имеет глубокое символическое значение в христианских традициях. Ее часто считают символом света, приходящего во тьму.

В вечер накануне Рождества звезда Венера может стать напоминанием о надежде и приходе Спасителя. Во многих культурах она ассоциируется с божественным светом и считается знаком радости и нового начала.

Первая звезда на небе - одна из главных традиций на Святвечер. Именно ее ожидают 24 декабря, чтобы собраться всей семьей за праздничным столом. Эта звезда символизирует окончание Рождественского поста и рождение Иисуса Христа.

Не зря в народе говорят, что настоящий праздник и Рождество начинаются именно с этой первой звезды. И до появления первой звезды нельзя есть и садиться за праздничный стол.