Коли засяє перша зірка на Святвечір в Україні: точний час по областях
Різдвяний Святвечір за новоюліанським церковним календарем святкується 24 грудня. У цей день віруючі дотримуються останнього дня посту і за традицією, дорослим не можна їсти, поки на небі не з'явиться перша зірка.
РБК-Україна розповідає, де і о котрій годині з'явиться "різдвяна зірка" і які традиції свята.
Коли зійде перша зірка
У кожному куточку України зірка зійде в різний час. Так, у Києві перша зірка з'явиться на небосхилі о 15:57, а, наприклад, в Одесі - о 16:14, трохи пізніше, ніж у Миколаєві - 16:07 та Херсоні 16:06. У Полтаві - 15:45, у Кропивницькому - 15:59 та в Запоріжжі - 15:51. На сході країни її блиск можна буде побачити раніше за всіх: у Луганську - о 15:31, у Харкові вже о 15:37, у Донецьку - о 15:39, а в Сумах - о 15:38. На заході, в Ужгороді, зірка засяє найпізніше - о 16:39, а у Львові, Івано-Франківську та Чернівцях - о 16:26.
Святий вечір - одне з найшанованіших свят в Україні, що передує Різдву Христовому. Його святкування пов'язане з глибокою символікою та багатою культурною традицією.
Традиції на Святвечір
У 2024 року, враховуючи зміни в календарі святкувань, багато українців відзначають Святий вечір - 24 грудня. Сьогодні Святий вечір дедалі більше сповнюється не лише релігійним, а й традиційно родинним святом.
Ключові звичаї Святого вечора залишаються незмінними:
- Дванадцять пісних страв. Кожен регіон зберігає свої особливості, але незмінною залишається кутя - символ достатку та єдності.
- Запалювання свічки. Вогонь символізує світло Вифлеємської зірки та запрошує Христа увійти в дім.
- Солом'яний або сінний декор. Солома, розстелена на столі або під скатертиною.
Новий календар змінив церковні свята
Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року Православна Церква України (ПЦУ) перейшла на новоюліанський церковний календар, тому дати деяких свят змістилися. Різдво українці можуть святкувати як у грудні, так і в січні.
Виходячи з цього, в Україні дійсно є "два Різдва". Точніше, дві дати, у які можна відзначати день народження Ісуса Христа від Діви Марії у Віфлеємі. Водночас святкувати Різдво і 25 грудня, і 7 січня - двічі - православна людина не може.
Під час підготовки матеріалу було використано такі джерела: Православний церковний календар новоюліанський 2024, офіційний портал ПЦУ, Wikipedia.