Коли засяє перша зірка на Святвечір в Україні: точний час по областях

Різдвяний Святвечір за новоюліанським церковним календарем святкується 24 грудня. У цей день віруючі дотримуються останнього дня посту і за традицією, дорослим не можна їсти, поки на небі не з'явиться перша зірка.

Коли зійде перша зірка

У кожному куточку України зірка зійде в різний час. Так, у Києві перша зірка з'явиться на небосхилі о 15:57, а, наприклад, в Одесі - о 16:14, трохи пізніше, ніж у Миколаєві - 16:07 та Херсоні 16:06. У Полтаві - 15:45, у Кропивницькому - 15:59 та в Запоріжжі - 15:51. На сході країни її блиск можна буде побачити раніше за всіх: у Луганську - о 15:31, у Харкові вже о 15:37, у Донецьку - о 15:39, а в Сумах - о 15:38. На заході, в Ужгороді, зірка засяє найпізніше - о 16:39, а у Львові, Івано-Франківську та Чернівцях - о 16:26.

Святий вечір - одне з найшанованіших свят в Україні, що передує Різдву Христовому. Його святкування пов'язане з глибокою символікою та багатою культурною традицією.

Традиції на Святвечір

У 2024 року, враховуючи зміни в календарі святкувань, багато українців відзначають Святий вечір - 24 грудня. Сьогодні Святий вечір дедалі більше сповнюється не лише релігійним, а й традиційно родинним святом.

Ключові звичаї Святого вечора залишаються незмінними: