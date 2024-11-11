Венера влаштує сюрприз п'яти знакам Зодіаку. Астролог розповіла, хто спіймає птаха щастя

11 листопада Венера, планета гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства, здійснить здійснює інгресію до знаку Козерогу️.

"Перевірте, в якому секторі вашого радиксу вона це робить: у цій сфері може змінитися характер процесів, які зараз відбуваються у вашому житті. Венера буде перебувати у десятому знаку Зодіаку до 7 грудня 2024 року. Це - нейтральне положення для Венери", - розповіла Соловйова.

Позитивний вплив у період з 11 листопада до 7 грудня відчують представники таких знаків Зодіаку:

Козоріг

Телець

Діва

Скорпіон

Риби.

Уважними з дією цієї планети у цей період треба бути:

Ракам

Овнам

Терезам.

"У першу чергу зміни можуть торкнутися процесів, які пов'язані з бізнесом, комерцією, торгівлею, банківською справою, менеджментом, живописом, архітектурою, скульптурою, дизайном, літературою та поезією. Найвідчутніше це положення може вплинути на кравців, модельєрів, адміністраторів, секретарів", - пояснила астролог.

У цей період можуть перейти в іншу площину активності, пов’язані з кар’єрними питаннями, професійним розвитком, будь-яким статусом, родиною, будівництвом і нерухомістю.