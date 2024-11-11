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Венера влаштує сюрприз п'яти знакам Зодіаку. Астролог розповіла, хто спіймає птаха щастя

Яким знакам Зодіаку вже дуже скоро пощастить (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

11 листопада починається період "панування" Венери, яка здатна суттєво вплинути на життя людей. Комусь пощастить, а комусь - слід готуватися до випробовувань.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова назвала знаки Зодіаку, яким пощастить в період впливу Венери.

11 листопада Венера, планета гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства, здійснить здійснює інгресію до знаку Козерогу️.

"Перевірте, в якому секторі вашого радиксу вона це робить: у цій сфері може змінитися характер процесів, які зараз відбуваються у вашому житті. Венера буде перебувати у десятому знаку Зодіаку до 7 грудня 2024 року. Це - нейтральне положення для Венери", - розповіла Соловйова.

Позитивний вплив у період з 11 листопада до 7 грудня відчують представники таких знаків Зодіаку:

  • Козоріг
  • Телець
  • Діва
  • Скорпіон
  • Риби.

Уважними з дією цієї планети у цей період треба бути:

  • Ракам
  • Овнам
  • Терезам. 

"У першу чергу зміни можуть торкнутися процесів, які пов'язані з бізнесом, комерцією, торгівлею, банківською справою, менеджментом, живописом, архітектурою, скульптурою, дизайном, літературою та поезією. Найвідчутніше це положення може вплинути на кравців, модельєрів, адміністраторів, секретарів", - пояснила астролог.

У цей період можуть перейти в іншу площину активності, пов’язані з кар’єрними питаннями, професійним розвитком, будь-яким статусом, родиною, будівництвом і нерухомістю.

До слова, раніше ми вже розповідали, які знаки Зодіаку не вміють приховувати емоції.

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