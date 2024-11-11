Венера устроит сюрприз пяти знакам Зодиака. Астролог рассказала, кто поймает птицу счастья

11 ноября Венера, планета гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства, осуществит ингресию к знаку Козерога.

"Проверьте, в каком секторе вашего радикса она это делает: в этой сфере может измениться характер происходящих в вашей жизни процессов. Венера будет находиться в десятом знаке Зодиака до 7 декабря 2024 года. Это - нейтральное положение для Венеры", - рассказала Соловьева.

Положительное влияние в период с 11 ноября по 7 декабря ощутят представители следующих знаков Зодиака:

Козерог

Телец

Дева

Скорпион

Рыбы.

Внимательными с действием этой планеты в этот период следует быть:

Раком

Овнам

Весам.

"В первую очередь изменения могут затронуть процессы, связанные с бизнесом, коммерцией, торговлей, банковским делом, менеджментом, живописью, архитектурой, скульптурой, дизайном, литературой и поэзией. Больше всех это положение может повлиять на портных, модельеров, администраторов, секретарей", - объяснила астролог.

В этот период могут перейти в другую плоскость активности, связанные с карьерными вопросами, профессиональным развитием, любым статусом, семьей, строительством и недвижимостью.