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Венера устроит сюрприз пяти знакам Зодиака. Астролог рассказала, кто поймает птицу счастья

Каким знакам Зодиака очень скоро повезет (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

11 ноября начинается период "господства" Венеры, которая способна существенно повлиять на жизнь людей. Кому повезет, а кому стоит готовиться к испытаниям.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева назвала знаки Зодиака, которым повезет в период влияния Венеры.

11 ноября Венера, планета гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства, осуществит ингресию к знаку Козерога.

"Проверьте, в каком секторе вашего радикса она это делает: в этой сфере может измениться характер происходящих в вашей жизни процессов. Венера будет находиться в десятом знаке Зодиака до 7 декабря 2024 года. Это - нейтральное положение для Венеры", - рассказала Соловьева.

Положительное влияние в период с 11 ноября по 7 декабря ощутят представители следующих знаков Зодиака:

  • Козерог
  • Телец
  • Дева
  • Скорпион
  • Рыбы.

Внимательными с действием этой планеты в этот период следует быть:

  • Раком
  • Овнам
  • Весам.

"В первую очередь изменения могут затронуть процессы, связанные с бизнесом, коммерцией, торговлей, банковским делом, менеджментом, живописью, архитектурой, скульптурой, дизайном, литературой и поэзией. Больше всех это положение может повлиять на портных, модельеров, администраторов, секретарей", - объяснила астролог.

В этот период могут перейти в другую плоскость активности, связанные с карьерными вопросами, профессиональным развитием, любым статусом, семьей, строительством и недвижимостью.

К слову, раньше мы уже рассказывали, какие знаки Зодиака не умеют скрывать эмоции.

Кроме того, недавно стало известно, зачем класть соль под кровать.

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