Венера готовит нечто особенное только для этих 4 знаков Зодиака. Они - главные счастливчики

В период с 30 апреля по 6 июня у представителей 4 знаков Зодиака начнется новая страница жизни. Все изменит Венера, которая окажется в Овне.

Кому повезет

30 апреля Венера, планета гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства, совершает ингрессию в знак Овен.

Венера, отмечает астролог, будет находиться в первом знаке Зодиака до 6 июня 2025 года. И это, подчеркнула Соловьева, одно из самых сложных положений для этой планеты.

Внимательными с ее действием в период с 30 апреля по 6 июня надо быть:

Овнам

Ракам

Весам

Козерогам.

Позитивное влияние почувствуют представители таких знаков Зодиака:

Лев

Стрелец

Близнецы

Водолей.

"В этот период могут перейти в новую плоскость активности, связанные с самосознанием, внешним видом, имиджем, манерой поведения, физическим состоянием, личной инициативой, вопросами личного характера", - пояснила астролог.

По ее словам, Венера может изменить сферы жизни, которые связаны с: