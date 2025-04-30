Венера готовит нечто особенное только для этих 4 знаков Зодиака. Они - главные счастливчики
В период с 30 апреля по 6 июня у представителей 4 знаков Зодиака начнется новая страница жизни. Все изменит Венера, которая окажется в Овне.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, какие знаки Зодиака ждет особое чудо.
Кому повезет
30 апреля Венера, планета гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства, совершает ингрессию в знак Овен.
Венера, отмечает астролог, будет находиться в первом знаке Зодиака до 6 июня 2025 года. И это, подчеркнула Соловьева, одно из самых сложных положений для этой планеты.
Внимательными с ее действием в период с 30 апреля по 6 июня надо быть:
- Овнам
- Ракам
- Весам
- Козерогам.
Позитивное влияние почувствуют представители таких знаков Зодиака:
- Лев
- Стрелец
- Близнецы
- Водолей.
"В этот период могут перейти в новую плоскость активности, связанные с самосознанием, внешним видом, имиджем, манерой поведения, физическим состоянием, личной инициативой, вопросами личного характера", - пояснила астролог.
По ее словам, Венера может изменить сферы жизни, которые связаны с:
- бизнесом
- коммерцией
- торговлей
- банковским делом
- разнообразным искусством (особенно живописью, дизайном, литературой, поэзией, хореографией, актерством).
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