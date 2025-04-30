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Венера готовит нечто особенное только для этих 4 знаков Зодиака. Они - главные счастливчики

Среда 30 апреля 2025 06:12
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Венера готовит нечто особенное только для этих 4 знаков Зодиака. Они - главные счастливчики Гороскоп успеха обещает большие чудеса от Венеры (иллюстративное фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко
Эксперт: Катерина Соловьева

В период с 30 апреля по 6 июня у представителей 4 знаков Зодиака начнется новая страница жизни. Все изменит Венера, которая окажется в Овне.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, какие знаки Зодиака ждет особое чудо.

Кому повезет

30 апреля Венера, планета гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства, совершает ингрессию в знак Овен.

Венера, отмечает астролог, будет находиться в первом знаке Зодиака до 6 июня 2025 года. И это, подчеркнула Соловьева, одно из самых сложных положений для этой планеты.

Внимательными с ее действием в период с 30 апреля по 6 июня надо быть:

  • Овнам
  • Ракам
  • Весам
  • Козерогам.

Позитивное влияние почувствуют представители таких знаков Зодиака:

  • Лев
  • Стрелец
  • Близнецы
  • Водолей.

"В этот период могут перейти в новую плоскость активности, связанные с самосознанием, внешним видом, имиджем, манерой поведения, физическим состоянием, личной инициативой, вопросами личного характера", - пояснила астролог.

По ее словам, Венера может изменить сферы жизни, которые связаны с:

  • бизнесом
  • коммерцией
  • торговлей
  • банковским делом
  • разнообразным искусством (особенно живописью, дизайном, литературой, поэзией, хореографией, актерством).

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