Таро-гороскоп на тиждень. Хто отримає підтримку Всесвіту, а хто зіткнеться з фінансовими труднощами

Новий тиждень, який розпочався 28 квітня і продовжиться до 4 травня, ідеально підходить для того, щоб ухвалити важливе фінансове рішення, а також поставити мету або завдання, до якого ви будете прагнути у 2025 році.

Що обіцяє Таро-гороскоп на тиждень для всіх знаків Зодіаку, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Metro .

Овен

Карта Таро: Верховна Жриця

Менше означає більше. Тиждень вимагає обмеження у витратах і матеріалізмі. Краще присвятіть час роздумам, творчості та усамітненню, щоб почути свій внутрішній голос і знайти справжні бажання.

Телець

Карта Таро: Туз Кубків

Приходить нова фінансова ера! Чекайте змін - підвищення, удача або новий підхід до управління грошима. Настав час переглянути свої звички та почати щось нове. Це може бути підвищення, додатковий дохід чи поліпшення фінансової системи.

Близнюки

Карта Таро: Королева Жезлів

Енергія підприємництва в повному розпалі. Це час для сміливих рішень, ризиків і творчості. Почніть свою справу, діліться знаннями та шукайте способи заробити, використовуючи свої таланти. Все у ваших руках!

Рак

Карта Таро: Король Монет

Раки мають сильне ділове мислення, попри свою емоційність. Час втілити ідеї в життя! Створіть практичний план і почніть діяти, щоб реалізувати свої фінансові амбіції. Це момент для зростання і реалізації ваших ідей.

Лев

Карта Таро: Вісімка Мечів

Навіть ревнощі, які характерні для Левів, можуть бути джерелом натхнення. Використовуйте заздрість до чужого успіху, щоб вчитися в інших і застосувати їхні методи у своїй кар'єрі. Позиціонуйте чужі досягнення як зразок для створення свого власного шляху.

Діва

Карта Таро: Королева Кубків

Цей тиждень допоможе примиритися з фінансами й подолати тривоги. Прийміть поточну фінансову ситуацію, розв'яжіть питання, що залишилися, і відчуйте контроль. Це час для внутрішнього спокою і впевненості у своєму добробуті.

Терези

Карта Таро: Паж Монет

Терезам необхідно цього тижня зайнятися аналізом і управлінням фінансами. Гарний час для навчання в галузі фінансів, наприклад, пройти курс з управління грошима. Це принесе не тільки користь, а й стане новим захопливим проєктом.

Скорпіон

Карта Таро: Повішений

Ви давно хочете поліпшити своє фінансове становище, але замість того, щоб зациклюватися на цьому, використовуйте новий погляд на ситуацію. Змініть перспективу і пошукайте поради у несподіваних людей. Це відкриє нові можливості та допоможе знайти вихід із застою.

Стрілець

Карта Таро: Диявол

Ця карта вказує на старі фінансові звички, які заважають прогресу. Можливо, настав час змінити свій підхід і позбутися повторюваних помилок. Вживіть нових заходів, щоб гроші почали працювати ефективніше, а фінансові потоки стали більш стабільними.

Козоріг

Карта Таро: Шістка Монет

Цього тижня ваша мета - бути щедрим. Гроші - це засіб досягнення мети, а не просто накопичення. Використовуйте їх для добра, думайте про довгострокову перспективу і допомагайте тим, хто вам дорогий. Дозвольте грошам вільно циркулювати.

Водолій

Карта Таро: Сімка Монет

У вас великі довгострокові плани, які потребуватимуть часу. Ваші гроші відіграють ключову роль у підтримці цих змін, чи то кар'єрний ріст, чи то переїзд, чи то сімейні питання. Складіть план і будьте готові інвестувати у ваше майбутнє.

Риби

Карта Таро: Лицар Кубків

Риби полюбляють витрачати гроші на красиве життя, але важливо розставляти пріоритети. Не все варте грошей. Навчіться знаходити радість у недорогих задоволеннях і зосередьтеся на тому, що приносить довгострокове задоволення.