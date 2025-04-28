Таро-гороскоп на тиждень. Хто отримає підтримку Всесвіту, а хто зіткнеться з фінансовими труднощами
Новий тиждень, який розпочався 28 квітня і продовжиться до 4 травня, ідеально підходить для того, щоб ухвалити важливе фінансове рішення, а також поставити мету або завдання, до якого ви будете прагнути у 2025 році.
Що обіцяє Таро-гороскоп на тиждень для всіх знаків Зодіаку, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Metro.
Овен
Карта Таро: Верховна Жриця
Менше означає більше. Тиждень вимагає обмеження у витратах і матеріалізмі. Краще присвятіть час роздумам, творчості та усамітненню, щоб почути свій внутрішній голос і знайти справжні бажання.
Телець
Карта Таро: Туз Кубків
Приходить нова фінансова ера! Чекайте змін - підвищення, удача або новий підхід до управління грошима. Настав час переглянути свої звички та почати щось нове. Це може бути підвищення, додатковий дохід чи поліпшення фінансової системи.
Близнюки
Карта Таро: Королева Жезлів
Енергія підприємництва в повному розпалі. Це час для сміливих рішень, ризиків і творчості. Почніть свою справу, діліться знаннями та шукайте способи заробити, використовуючи свої таланти. Все у ваших руках!
Рак
Карта Таро: Король Монет
Раки мають сильне ділове мислення, попри свою емоційність. Час втілити ідеї в життя! Створіть практичний план і почніть діяти, щоб реалізувати свої фінансові амбіції. Це момент для зростання і реалізації ваших ідей.
Лев
Карта Таро: Вісімка Мечів
Навіть ревнощі, які характерні для Левів, можуть бути джерелом натхнення. Використовуйте заздрість до чужого успіху, щоб вчитися в інших і застосувати їхні методи у своїй кар'єрі. Позиціонуйте чужі досягнення як зразок для створення свого власного шляху.
Діва
Карта Таро: Королева Кубків
Цей тиждень допоможе примиритися з фінансами й подолати тривоги. Прийміть поточну фінансову ситуацію, розв'яжіть питання, що залишилися, і відчуйте контроль. Це час для внутрішнього спокою і впевненості у своєму добробуті.
Терези
Карта Таро: Паж Монет
Терезам необхідно цього тижня зайнятися аналізом і управлінням фінансами. Гарний час для навчання в галузі фінансів, наприклад, пройти курс з управління грошима. Це принесе не тільки користь, а й стане новим захопливим проєктом.
Скорпіон
Карта Таро: Повішений
Ви давно хочете поліпшити своє фінансове становище, але замість того, щоб зациклюватися на цьому, використовуйте новий погляд на ситуацію. Змініть перспективу і пошукайте поради у несподіваних людей. Це відкриє нові можливості та допоможе знайти вихід із застою.
Стрілець
Карта Таро: Диявол
Ця карта вказує на старі фінансові звички, які заважають прогресу. Можливо, настав час змінити свій підхід і позбутися повторюваних помилок. Вживіть нових заходів, щоб гроші почали працювати ефективніше, а фінансові потоки стали більш стабільними.
Козоріг
Карта Таро: Шістка Монет
Цього тижня ваша мета - бути щедрим. Гроші - це засіб досягнення мети, а не просто накопичення. Використовуйте їх для добра, думайте про довгострокову перспективу і допомагайте тим, хто вам дорогий. Дозвольте грошам вільно циркулювати.
Водолій
Карта Таро: Сімка Монет
У вас великі довгострокові плани, які потребуватимуть часу. Ваші гроші відіграють ключову роль у підтримці цих змін, чи то кар'єрний ріст, чи то переїзд, чи то сімейні питання. Складіть план і будьте готові інвестувати у ваше майбутнє.
Риби
Карта Таро: Лицар Кубків
Риби полюбляють витрачати гроші на красиве життя, але важливо розставляти пріоритети. Не все варте грошей. Навчіться знаходити радість у недорогих задоволеннях і зосередьтеся на тому, що приносить довгострокове задоволення.
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