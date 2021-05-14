«Мы всё можем». Сегодня в 21.00 в Свободе слова Савика Шустер

- Эксклюзивно в студии «Свободы слова Савика Шустера» Генеральный прокурор Украины прокомментирует детали дела против Виктора Медведчука о государственной измене;

- Как отреагирует Владимир Путин на обвинения против своего кума в госизмене?

- Российская агентура в Украине: много ли их?

- Санкции СНБО: кто следующий?

Чем на самом деле дышит страна – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Гости студии:

Ирина Венедиктова, Генеральный прокурор Украины;

Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины;

Давид Арахамия, глава фракции партии «Слуга Народа»;

Алексей Гончаренко, народный депутат, «Европейская Солидарность»;

Нестор Шуфрич, народный депутат, «Оппозиционная платформа — За жизнь»;

Николай Катеринчук, лидер «Европейской партии Украины»;

Геннадий Гудков, депутат Государственной думы России 3-6 созывов;

Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания «Цензор.НЕТ»;

Сергей Щербина, главный редактор интернет-издания «РБК-Украина»;

Александр Мартыненко, генеральный директор «Интерфакс-Украина».

Они говорят, а решает народ.