Велятинська дзяма: рецепт дуже смачної закарпатської страви на Великдень

Дзяма - подібна до супу традиційна страва Закарпаття, яку готують з тих продуктів, що лишаються після великодньої гостини. Головний інгредієнт велятинської дзями - бульйон з копченого свинячого окосту - шовдаря.
Про те, як готувати велятинську дзяму, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний сайт "Автентична Україна".
Для бульйону:
Для дзями:
Приготування починають з бульйону - копчений окіст попередньо заливали водою на ніч і після цього відварювали до готовності, заливши 2 л води.
Коли м'ясо буде легко відставати від кістки, дістаньте його та поріжте на дрібні шматочки. Наріжте на кружальця моркву і на кубики картоплю.
Бульйон доведіть до кипіння та влийте в нього окріп, додайте моркву, перець, лавровий лист та цілу цибулину. Цибулі не має бути в готовій страві.
Після того, як овочі відварилися, дістаньте цибулю та вкиньте картоплю.
В цей час приготуйте “підбивку” - в окремій мисці змішайте сметану, борошно та 50 мл холодної води. Коли картопля буде напівготова, поступово, аби не утворилися грудочки, додайте в дзяму "підбивку".
Коли картопля повністю відвариться, додайте нарізаний шовдарь, зелень, сіль та перець - і страва готова!
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