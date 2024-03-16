Велятинская дзяма: рецепт вкуснейшего закарпатского блюда на Пасху

Дзяма - подобно супу традиционное блюдо Закарпатья, которое готовят из тех продуктов, оставшихся после пасхального пира. Главный ингредиент велятинской дзямы - бульон из копченого свиного окорока - шовдара.
О том, как готовить велятинскую дзяму, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный сайт "Автентична Україна".
Для бульона:
Для дзямы:
Приготовление начинают с бульона - копченый окорок предварительно заливали водой на ночь и после отваривали до готовности, залив 2 л воды.
Когда мясо будет легко отставать от кости, достаньте его и порежьте на мелкие кусочки. Нарежьте на кружочки морковь и на кубики картофель.
Бульон доведите до кипения и влейте в него кипяток, добавьте морковь, перец, лавровый лист и целую луковицу. Лука не должно быть в готовом блюде.
После того как овощи отварились, достаньте лук и бросьте картофель.
В это время приготовьте "подбивку" - в отдельной миске смешайте сметану, муку и 50 мл холодной воды. Когда картофель будет полуготов, постепенно, чтобы не образовались комочки, добавьте в дзяму "подбивку".
Когда картофель полностью отварится, добавьте нарезанный шовдар, зелень, соль и перец - и готово!
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