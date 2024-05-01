Великодній салат "Писанка" з простих інгредієнтів: гості будуть в захваті

Список інгредієнтів

За словами Лілії, у салаті добре відчувається смак копченої ковбаси, яєць та кукурудзи. А болгарський перець надає соковитості цьому великодньому салату та доповнює інші інгредієнти.

Для приготування підготуйте такі інгредієнти:

ковбаса салямі - 150 г

картопля - 3 шт.

перець червоний солодкий - 1 шт.

яйця курячі - 3 шт.

морква - 2 шт.

консервована кукурудза - 340 г

майонез - 250 г

сіль - до свого смаку

зелена цибуля - 100 г

оливки - 10 шт.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно відварити картоплю і моркву, почистьте та окремо натріть на середню тертку. Пів моркви потрібно залишити для прикрашання.

Далі потрібно відварити яйця, почистити і натерти на грубу тертку.

Ковбасу салямі наріжте соломкою, рівномірно розкладіть на овальне блюдо і змастіть майонезом.

Потім викладіть шар картоплі і змастіть майонезом. Далі покладіть дрібно нарізаний болгарський перець, посоліть і змастіть майонезом.

Наступні шар - яйця, майонез, натерта морква, майонез. Останній шар - консервована кукурудза.

В кінці потрібно прикрасити салат. По центру потрібно зробити смужку з майонезу і викласти на неї дрібно нарізану зелену цибулю. На неї покладіть смужки із червоного перцю, а по краях смужки перцю.

Оливки потрібно нарізати тоненькими кільцями і прикрасити ними салат.

Салат готовий, але потрібно дати йому настоятись кілька годин.