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Великодній салат "Писанка" з простих інгредієнтів: гості будуть в захваті

Як приготувати великодній салат "Писанка" (кадр з відео)
Автор: Тетяна Самарук

На Великдень кожна господиня хоче вразити гостей своїми кулінарними здібностями. Можна приготувати салат "Писанка", який стан справжнім символом свята.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал української кулінарки Лілії Цвіт.

Список інгредієнтів

За словами Лілії, у салаті добре відчувається смак копченої ковбаси, яєць та кукурудзи. А болгарський перець надає соковитості цьому великодньому салату та доповнює інші інгредієнти.

Для приготування підготуйте такі інгредієнти:

  • ковбаса салямі - 150 г
  • картопля - 3 шт.
  • перець червоний солодкий - 1 шт.
  • яйця курячі - 3 шт.
  • морква - 2 шт.
  • консервована кукурудза - 340 г
  • майонез - 250 г
  • сіль - до свого смаку
  • зелена цибуля - 100 г
  • оливки - 10 шт.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно відварити картоплю і моркву, почистьте та окремо натріть на середню тертку. Пів моркви потрібно залишити для прикрашання.

Далі потрібно відварити яйця, почистити і натерти на грубу тертку.

Ковбасу салямі наріжте соломкою, рівномірно розкладіть на овальне блюдо і змастіть майонезом.

Потім викладіть шар картоплі і змастіть майонезом. Далі покладіть дрібно нарізаний болгарський перець, посоліть і змастіть майонезом.

Наступні шар - яйця, майонез, натерта морква, майонез. Останній шар - консервована кукурудза.

В кінці потрібно прикрасити салат. По центру потрібно зробити смужку з майонезу і викласти на неї дрібно нарізану зелену цибулю. На неї покладіть смужки із червоного перцю, а по краях смужки перцю.

Оливки потрібно нарізати тоненькими кільцями і прикрасити ними салат.

Салат готовий, але потрібно дати йому настоятись кілька годин.

 

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