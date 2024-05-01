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Пасхальный салат "Писанка" из простых ингредиентов: гости будут в восторге

Как приготовить пасхальный салат "Писанка" (кадр из видео)
Автор: Татьяна Самарук

На Пасху каждая хозяйка хочет поразить гостей своими кулинарными способностями. Можно приготовить салат "Писанка", который станет настоящим символом праздника.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал украинской кулинарки Лилии Цвет.

Список ингредиентов

По словам Лилии, в салате хорошо чувствуется вкус копченой колбасы, яиц и кукурузы. А болгарский перец придает сочности этому пасхальному салату и дополняет другие ингредиенты.

Для приготовления подготовьте следующие ингредиенты:

  • колбаса салями - 150 г
  • картофель - 3 шт.
  • перец красный сладкий - 1 шт.
  • яйца куриные - 3 шт.
  • морковь - 2 шт.
  • консервированная кукуруза - 340 г
  • майонез - 250 г
  • соль - по своему вкусу
  • зеленый лук - 100 г
  • оливки - 10 шт.

Способ приготовления

Сначала нужно отварить картофель и морковь, почистите и раздельно натрите на среднюю терку. Пол моркови нужно оставить для украшения.

Далее нужно отварить яйца, почистить и натереть на грубую терку.

Колбасу салями нарежьте соломкой, равномерно разложите на овальное блюдо и смажьте майонезом.

Затем выложите слой картофеля и смажьте майонезом. Далее уложите мелко нарезанный болгарский перец, посолите и смажьте майонезом.

Следующие слой - яйца, майонез, натертая морковь, майонез. Последний слой - консервированная кукуруза.

В конце нужно украсить салат. По центру нужно сделать полоску из майонеза и выложить на нее мелко нарезанный зеленый лук. На нее уложите полоски из красного перца, а по краям полоски перца.

Оливки нужно нарезать тонкими колечками и украсить ими салат.

Салат готов, но нужно дать ему настояться несколько часов.

 

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ПасхаСалатыПаски