Пасхальный салат "Писанка" из простых ингредиентов: гости будут в восторге

Список ингредиентов

По словам Лилии, в салате хорошо чувствуется вкус копченой колбасы, яиц и кукурузы. А болгарский перец придает сочности этому пасхальному салату и дополняет другие ингредиенты.

Для приготовления подготовьте следующие ингредиенты:

колбаса салями - 150 г

картофель - 3 шт.

перец красный сладкий - 1 шт.

яйца куриные - 3 шт.

морковь - 2 шт.

консервированная кукуруза - 340 г

майонез - 250 г

соль - по своему вкусу

зеленый лук - 100 г

оливки - 10 шт.

Способ приготовления

Сначала нужно отварить картофель и морковь, почистите и раздельно натрите на среднюю терку. Пол моркови нужно оставить для украшения.

Далее нужно отварить яйца, почистить и натереть на грубую терку.

Колбасу салями нарежьте соломкой, равномерно разложите на овальное блюдо и смажьте майонезом.

Затем выложите слой картофеля и смажьте майонезом. Далее уложите мелко нарезанный болгарский перец, посолите и смажьте майонезом.

Следующие слой - яйца, майонез, натертая морковь, майонез. Последний слой - консервированная кукуруза.

В конце нужно украсить салат. По центру нужно сделать полоску из майонеза и выложить на нее мелко нарезанный зеленый лук. На нее уложите полоски из красного перца, а по краям полоски перца.

Оливки нужно нарезать тонкими колечками и украсить ими салат.

Салат готов, но нужно дать ему настояться несколько часов.