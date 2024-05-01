Пасхальный салат "Писанка" из простых ингредиентов: гости будут в восторге

На Пасху каждая хозяйка хочет поразить гостей своими кулинарными способностями. Можно приготовить салат "Писанка", который станет настоящим символом праздника.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал украинской кулинарки Лилии Цвет.
По словам Лилии, в салате хорошо чувствуется вкус копченой колбасы, яиц и кукурузы. А болгарский перец придает сочности этому пасхальному салату и дополняет другие ингредиенты.
Для приготовления подготовьте следующие ингредиенты:
Сначала нужно отварить картофель и морковь, почистите и раздельно натрите на среднюю терку. Пол моркови нужно оставить для украшения.
Далее нужно отварить яйца, почистить и натереть на грубую терку.
Колбасу салями нарежьте соломкой, равномерно разложите на овальное блюдо и смажьте майонезом.
Затем выложите слой картофеля и смажьте майонезом. Далее уложите мелко нарезанный болгарский перец, посолите и смажьте майонезом.
Следующие слой - яйца, майонез, натертая морковь, майонез. Последний слой - консервированная кукуруза.
В конце нужно украсить салат. По центру нужно сделать полоску из майонеза и выложить на нее мелко нарезанный зеленый лук. На нее уложите полоски из красного перца, а по краям полоски перца.
Оливки нужно нарезать тонкими колечками и украсить ими салат.
Салат готов, но нужно дать ему настояться несколько часов.
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