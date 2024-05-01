Великодній салат "Писанка" з простих інгредієнтів: гості будуть в захваті
На Великдень кожна господиня хоче вразити гостей своїми кулінарними здібностями. Можна приготувати салат "Писанка", який стан справжнім символом свята.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал української кулінарки Лілії Цвіт.
Список інгредієнтів
За словами Лілії, у салаті добре відчувається смак копченої ковбаси, яєць та кукурудзи. А болгарський перець надає соковитості цьому великодньому салату та доповнює інші інгредієнти.
Для приготування підготуйте такі інгредієнти:
- ковбаса салямі - 150 г
- картопля - 3 шт.
- перець червоний солодкий - 1 шт.
- яйця курячі - 3 шт.
- морква - 2 шт.
- консервована кукурудза - 340 г
- майонез - 250 г
- сіль - до свого смаку
- зелена цибуля - 100 г
- оливки - 10 шт.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно відварити картоплю і моркву, почистьте та окремо натріть на середню тертку. Пів моркви потрібно залишити для прикрашання.
Далі потрібно відварити яйця, почистити і натерти на грубу тертку.
Ковбасу салямі наріжте соломкою, рівномірно розкладіть на овальне блюдо і змастіть майонезом.
Потім викладіть шар картоплі і змастіть майонезом. Далі покладіть дрібно нарізаний болгарський перець, посоліть і змастіть майонезом.
Наступні шар - яйця, майонез, натерта морква, майонез. Останній шар - консервована кукурудза.
В кінці потрібно прикрасити салат. По центру потрібно зробити смужку з майонезу і викласти на неї дрібно нарізану зелену цибулю. На неї покладіть смужки із червоного перцю, а по краях смужки перцю.
Оливки потрібно нарізати тоненькими кільцями і прикрасити ними салат.
Салат готовий, але потрібно дати йому настоятись кілька годин.
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