Великодній крафін: "космічно смачний" рецепт святкової випічки від судді "МастерШеф"

Вже скоро більшість українців святкуватимуть Великдень 2023. І багато хто вже зараз думає про те, яку паску приготувати, щоб потішити себе, рідних і гостей (але пам'ятайте, коли не можна пекти паски).

Один із варіантів смачної великодньої випічки є крафін, що за своєю текстурою здоби дуже схожий на панетоне.