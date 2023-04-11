Великодній крафін: "космічно смачний" рецепт святкової випічки від судді "МастерШеф"
Вже скоро більшість українців святкуватимуть Великдень 2023. І багато хто вже зараз думає про те, яку паску приготувати, щоб потішити себе, рідних і гостей (але пам'ятайте, коли не можна пекти паски).
Один із варіантів смачної великодньої випічки є крафін, що за своєю текстурою здоби дуже схожий на панетоне.
Рецептом такої святкової страви поділився відомий український шеф-кухар, суддя проекту "МастерШеф" Володимир Ярославський.
"Я вперше скуштував цей крафін у подруги. Він був просто космічно смачний, тому я одразу попросив собі його рецепт. Готувати за ним дуже просто і зрозуміло, а результат завжди супер", - говорить Ярослав про цей крафін.
Як готувати крафін на Великдень 2023
Інгредієнти
1 крок:
- 230 г молока
- 25 цукру
- 10 г сухих дріжджів
- 25 г борошна
2 крок:
- 5 великих жовтків
- 120 г цукру
- 5 г ванільного цукру
- 2 г солі
- 70 г вершкового масла
- 400-420 г борошна
Начинка на пасочку:
- 80 г вершкового масла
- 75 г родзинок
- 75 г цукатів, замочених у 20 г коньяку
або
- 150 г шоколадної пасти
- 80 г шоколадної крихти
Покроковий рецепт
- У тепле молоко додаємо цукор, борошно і сухі дріжджі. Перемішуємо вінчиком і залишаємо у теплому місці активуватись - підійти втричі.
- Переливаємо суміш у чашу для вимішування, додаємо жовтки й борошно, вимішуємо добре хвилин 8-10, додаємо цукор, вимішуємо дві хвилини.
- Потім додаємо у два прийоми вершкове масло кімнатної температури.
- Готове тісто накриваємо рушником і даємо постояти та підійти в теплому місці. Потім ділимо на дві частини.
- Змазуємо стіл та руки трішечки олією та розтягуємо тоненько тісто.
- Теплим вершковим маслом обережно змащуємо тісто, кладемо усю начинку, згортаємо рулетиком, ріжемо вздовж навпіл тісто і згортаємо равликом.
- Ставимо у змащену олією форму знов добре підійти у 3-3,5 рази десь 1,5 години.
- Змащуємо яйцем верх і ставимо у розігріту до 165 градусів духовку на 15 хвилин, а згодом температуру зменшуємо до 140 - ще на 30-35 хвилин.
- Виймаємо крафін і за бажанням можемо ще змастити трішки зверху цукровим сиропом (1:1).
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