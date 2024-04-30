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Великий вівторок: що сьогодні суворо не можна робити, які традиції

30 квітня - Великий вівторок (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

30 квітня - це другий день Страсного тижня, який називається Великий вівторок.

Що сьогодні не можна робити, традиції - читайте в матеріалі від РБК-Україна (проєкт Styler).

Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Церковний календар, Місячний календар.

Значення Великого вівторка

Відповідно до Біблії, у цей день Ісус Христос викривав фарисеїв і книжників, а також розповідав апостолам притчі про десять дів, про таланти, про данину кесаря, про воскресіння мертвих, про Страшний суд і смерть.

Традиції Великого вівторка

Віряни проводять другий день Страсного тижня в молитвах і покаянні. У церквах відбуваються служби, священнослужителі розповідають парафіянам про уроки Христа та їхнє значення. Триває суворий піст.

Весь Страсний тиждень також називають Чистим - християни готуються до Великодня, прибирають свої житла і позбавляються зайвих речей. У Великий вівторок, зокрема, можна передати тим, хто потребує, речі, які більше не знадобляться.

Також можна починати закуповувати продукти до великоднього столу та обов'язково оновити чи випрати скатертину. Також у вівторок починали розмальовувати писанки. Це заняття вважалося сакральним, тому в такі моменти намагалися залишитися наодинці зі своїми думками, щоб чужа енергетика не впливала на роботу.

Народні прикмети цього дня

  • Якщо погода сира - це до гарного врожаю грибів.
  • Якщо гримить грім - це означає ясне і тепле літо.
  • Сонячна погода - до багатого врожаю.

Що можна і не можна робити у Великий вівторок

Працювати у дні Страсного тижня дозволяється, проте до вівторка необхідно закінчити всі справи, пов'язані з шиттям, та продовжувати прибирання.

Але розважатися, влаштовувати гуляння та особисті свята, веселитися не слід. У шлюб у ці дні також не вступають.

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