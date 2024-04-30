RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Большой вторник 2024 года: что сегодня строго нельзя делать, какие традиции

30 апреля - Большой вторник (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

30 апреля - это второй день Страстной недели, который называется Большой вторник.

Что сегодня нельзя делать, традиции - читайте в материале от РБК-Украина (проект Styler).

Использованные источники для подготовки материала: сайт ВТО, Церковный календарь, Лунный календарь.

Значение Большого вторника

Согласно Библии, в этот день Иисус Христос обличал фарисеев и книжников, а также рассказывал апостолам притчи о десяти девах, о талантах, о дани кесаря, о воскресении мертвых, о Страшном суде и смерти.

Традиции Большого вторника

Верующие проводят второй день Страстной недели в молитвах и покаянии. В церквях проходят службы, священнослужители рассказывают прихожанам об уроках Христа и их значении. Продолжается суровый пост.

Всю Страстную неделю также называют Чистой - христиане готовятся к Пасхе, убирают свои жилища и лишаются лишних вещей. В Большой вторник, в частности, можно передать нуждающимся вещи, которые больше не понадобятся.

Также можно начинать закупать продукты на пасхальный стол и обязательно обновить или постирать скатерть. Также во вторник начинали разрисовывать писанки. Это занятие считалось сакральным, поэтому в такие моменты пытались остаться в одиночестве со своими мыслями, чтобы чужая энергетика не влияла на работу.

Народные приметы этого дня

  • Если погода сырая - это до хорошего урожая грибов.
  • Если гремит гром - это означает ясное и теплое лето.
  • Солнечная погода - к богатому урожаю.

Что можно и нельзя делать в Большой вторник

Работать в дни Страстной недели разрешается, однако до вторника необходимо закончить все дела, связанные с шитьем, и продолжать уборку.

Но развлекаться, устраивать гуляния и личные праздники, веселиться не следует. В брак в эти дни тоже не вступают.

Читайте РБК-Украина в Google News
Праздники в УкраинеТрадиции