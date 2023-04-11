Великий вівторок 2023: що сьогодні не можна робити, основні традиції

Значення Великого вівторка

Згідно з Біблією в цей день Ісус Христос викрив фарисеїв і книжників, а ще розповів апостолам притчі про десятьох дів, про таланти, про данину кесаря, про воскресіння мертвих, про Страшний суд і смерть.

Традиції Великого вівторка

Віруючі проводять другий день Страсного тижня в молитвах і покаянні. У церквах йдуть служби, священнослужителі розповідають парафіянам про уроки Христа та їх значення. Триває суворий піст.

Весь Страсний тиждень також називають Чистим - християни ведуть підготовку до Великодня, прибирають свої житла і позбавляються зайвих речей. У Великий вівторок, зокрема, можна віддати тим, хто потребує, речі, які більше не знадобляться.

Також можна починати закуповувати продукти до великоднього столу та обов'язково оновити чи випрати скатертину. Також у вівторок починали розмальовувати писанки. Це заняття вважалося сакральним, тому в такі моменти намагалися залишитися наодинці зі своїми думками, щоби чужа енергетика не впливала на роботу.

Народні прикмети 27 квітня

Якщо погода сира – це до гарного врожаю грибів.

Якщо гримить грім - це означає ясне і тепле літо.

Сонячна погода – до багатого врожаю.

Що можна і не можна робити у Великий вівторок

Працювати в дні Страсного тижня дозволяється, до вівторка необхідно закінчити всі справи, пов'язані з шиттям, та продовжувати прибирання.

А ось розважатися, влаштовувати гуляння та особисті свята, веселитися не слід. У шлюби у ці дні також не вступають.