Великий понеділок: що категорично не можна робити у початок Страсного тижня

29 квітня, з Великого понеділка, починається Страсний тиждень - найважливіший тиждень Великого посту перед Великоднем. Сьогодні церквою також вшановується пам'ять преподобного Мемнона і дев'яти мучеників у Кизиці.

Про традиції та історію цього свята, а також про народні прикмети і заборони, читайте в матеріалі від РБК-Україна (проєкт Styler).

Історія свята

Згідно з біблійними переказами, цього дня Христос наказав дереву смоковниці, яка, попри те, що квітнула, не приносила плодів, всохнути. Таким чином Господь засудив лицемірність фарисеїв, чия вдавана побожність не мала віри.

Цього дня церква також вшановує патріарха Йосифа, який був прообразом зрадженого Христа - його брати продали Йосифа до рабства. Також вшановують преподобного Мемнона, який був ігуменом одного з монастирів Єгипту.

Відповідно до переказів, Мемнон був чудотворцем, за допомогою його молитов загинула сарана і прийшла вода до пустелі.

До того ж сьогодні церква згадує дев'ятьох християн, які були замучені за свою віру в 3 столітті в місті Кизиці. Згодом в церкві, де були покладені їхні мощі, почали відбуватися дива.

Традиції Великого понеділка

Ще з вечора Вербної неділі починають ходити з кадилом, а сьогодні закінчують вечірню службу на зразок неділі Чотиридесятниці. На ранній службі тричі співають "Алилуя", а на Літургії читають Євангеліє.

Крім цього, сьогодні читається Четвероєвангеліє о третій, шостій і дев'ятій годинах - дотримуються традиції й у наступні вівторок і середу.

В Великий понеділок пращури починали прибирати помешкання - мили двері, лави, вікна, білили стіни й піч. Також мили посуд і навіть худобу. Цього тижня посилюються заборони Великого посту - уникають вживання вареної їжі і олії.

За тим, як журавель в'є гніздо наші предки визначали, коли і де можна сіяти пшеницю. Наприклад, якщо журавлі обирають для гнізда низини - починали сіяти, обираючи вологі місця. А якщо гнізда були високо - найкраще урожай буде в низинах.

Що не можна робити у Великий понеділок

У Великий понеділок, як і більшість свят, не можна голосно розважатися або святкувати.

Сьогодні не можна лаятися або сваритися з кимось.

Цього дня не рекомендується ходити в гості.

Головні прикмети на 29 квітня