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Великий понедельник: что категорически нельзя делать в начале Страстной недели

Понедельник 29 апреля 2024 06:00
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Великий понедельник: что категорически нельзя делать в начале Страстной недели 29 апреля - Великий понедельник (иллюстрация: GettyImages)
Автор: Людмила Рябухіна

29 апреля, с Великого понедельника, начинается Страстная неделя - важнейшая неделя Великого поста перед Пасхой. Сегодня церковью также почитается память преподобного Мемнона и девяти мучеников в Кизице.

О традициях и истории этого праздника, а также о народных приметах и запретах читайте в материале от РБК-Украина (проект Styler).

Использованные источники для подготовки материала: сайт ПЦУ, Церковный календарь, Лунный календарь, РадиоТрек.

История праздника

Согласно библейским преданиям, в этот день Христос приказал дереву смоковницы, которая, несмотря на цветение, не приносила плодов, засохнуть. Таким образом Господь осудил лицемерие фарисеев, чье притворное благочестие не имело веры.

В этот день церковь также почитает патриарха Иосифа, который был прообразом преданного Христа - его братья продали Иосифа в рабство. Также чествуют преподобного Мемнона, который был игуменом одного из монастырей Египта.

Согласно преданию, Мемнон был чудотворцем, с помощью его молитв погибла саранча и пришла вода в пустыню.

К тому же сегодня церковь вспоминает девять христиан, которые были замучены за свою веру в 3 веке в городе Кизице. Впоследствии в церкви, где были положены их мощи, начали происходить чудеса.

Традиции Великого понедельника

Еще с вечера Вербного воскресенья начинают ходить с кадилом, а сегодня заканчивают вечернюю службу по примеру воскресенья Четыредесятницы. На ранней службе трижды поют "Аллилуйя", а на Литургии читают Евангелие.

Кроме этого, сегодня читается Четвероевангелие в три, шесть и девять часов - придерживаются традиции и в последующие вторник и среду.

В Великий понедельник предки начинали прибирать дом - мыли двери, скамьи, окна, белили стены и печь. Также мыли посуду и даже скот. На этой неделе усиливаются запреты Великого поста - избегают употребления вареной пищи и растительного масла.

По тому, как журавль вьет гнездо, наши предки определяли, когда и где можно сеять пшеницу. Например, если журавли выбирают для гнезда низины - начинали сеять, выбирая влажные места. А если гнезда были высоко - лучше всего урожай будет в низовьях.

Что нельзя делать в Великий понедельник

  • В Великий понедельник, как и большинство праздников, нельзя громко развлекаться или праздновать.
  • Сегодня нельзя ругаться или ссориться с кем-то.
  • В этот день не рекомендуется ходить в гости.

Главные приметы на 29 апреля

  • Если 29 апреля небо звездное - будет щедрый урожай.
  • Яркий и ясный восход солнца - будет теплое лето.
  • Если сегодня много майских жуков - будет засуха.
  • Если 29 апреля перед дождем видна молния - будут продолжительные осадки.
  • Муравьи сегодня ищут сухое место - будет дождь вскоре.

Кстати, раньше мы рассказывали о том, как отмечали Пасху наши предки.

А также писали о том, что нельзя делать в Страстную неделю.

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