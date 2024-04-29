Великий понедельник: что категорически нельзя делать в начале Страстной недели

29 апреля, с Великого понедельника, начинается Страстная неделя - важнейшая неделя Великого поста перед Пасхой. Сегодня церковью также почитается память преподобного Мемнона и девяти мучеников в Кизице.

О традициях и истории этого праздника, а также о народных приметах и запретах читайте в материале от РБК-Украина (проект Styler).

История праздника

Согласно библейским преданиям, в этот день Христос приказал дереву смоковницы, которая, несмотря на цветение, не приносила плодов, засохнуть. Таким образом Господь осудил лицемерие фарисеев, чье притворное благочестие не имело веры.

В этот день церковь также почитает патриарха Иосифа, который был прообразом преданного Христа - его братья продали Иосифа в рабство. Также чествуют преподобного Мемнона, который был игуменом одного из монастырей Египта.

Согласно преданию, Мемнон был чудотворцем, с помощью его молитв погибла саранча и пришла вода в пустыню.

К тому же сегодня церковь вспоминает девять христиан, которые были замучены за свою веру в 3 веке в городе Кизице. Впоследствии в церкви, где были положены их мощи, начали происходить чудеса.

Традиции Великого понедельника

Еще с вечера Вербного воскресенья начинают ходить с кадилом, а сегодня заканчивают вечернюю службу по примеру воскресенья Четыредесятницы. На ранней службе трижды поют "Аллилуйя", а на Литургии читают Евангелие.

Кроме этого, сегодня читается Четвероевангелие в три, шесть и девять часов - придерживаются традиции и в последующие вторник и среду.

В Великий понедельник предки начинали прибирать дом - мыли двери, скамьи, окна, белили стены и печь. Также мыли посуду и даже скот. На этой неделе усиливаются запреты Великого поста - избегают употребления вареной пищи и растительного масла.

По тому, как журавль вьет гнездо, наши предки определяли, когда и где можно сеять пшеницу. Например, если журавли выбирают для гнезда низины - начинали сеять, выбирая влажные места. А если гнезда были высоко - лучше всего урожай будет в низовьях.

Что нельзя делать в Великий понедельник

В Великий понедельник, как и большинство праздников, нельзя громко развлекаться или праздновать.

Сегодня нельзя ругаться или ссориться с кем-то.

В этот день не рекомендуется ходить в гости.

Главные приметы на 29 апреля