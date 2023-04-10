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Великий понеділок 2023: що не можна робити, головні традиції і звичаї

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Понеділок 10 квітня 2023 06:20
Великий понеділок 2023: що не можна робити, головні традиції і звичаї Традиції і прикмети Великого понеділка 2023 (фото: Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

10 квітня починається Страсний тиждень напередодні Великодня 2023. Перший його день має назву - Великий, або Страсний, понеділок, і він має особливе значення, символіку, традиції і звичаї.

Що суворо заборонено сьогодні, а що зробити треба, важливі прикмети - дізнайтеся в матеріалі Styler далі.

Значення Великого понеділка

У понеділок віруючі згадують євангельську розповідь про дерево смоковницю. Згідно з переказами, Христос прокляв дерево, оскільки воно, хоч і вкрите зеленим листям, було безплідним. Дерево тієї ж миті засохло на очах у учнів Христа.

Вважається, що цей переказ має глибоке моральне значення. Кожну мить людина повинна бути готова до зустрічі з Богом, щоб не виявитися порожньою і безплідною.

У церквах в цей день починають варити спеціальне масло (міро), необхідне для помазання після хрещення.

А в народі в понеділок розпочинається прибирання у хатах до свята Великодня та закупівля продуктів.

Якщо ви дотримуєтеся посту, із 10 квітня він стає ще суворішим. В цей день варто харчуватися за принципами сухоїдіння, тобто допускається пісний хліб, сирі овочі, фрукти. Звісно ж молочні, м'ясні продукти, яйця, алкоголь, заборонені.

Що треба зробити 10 квітня

Попри передсвятковий настрій, заборони на роботу сьогодні нема. В цей день можна:

  • прибирати в будинку, прати, робити дрібний ремонт по дому, білити, фарбувати тощо;
  • купатися і ходити в лазню;
  • лагодити зламані предмети в будинку;
  • викидати непотрібні речі;
  • працювати в городі, доглядати за домашньою худобою.

Особливу увагу варто приділити миттю вікон, оскільки зустрічати Великдень з немитими вікнами - поганий знак.

Якщо дозволяє погода, можна садити город. Вважається, що все, що було закладено в землю у Великий понеділок, дасть хороший урожай.

Обряди та ворожіння

Хоча церква й не підтримує таких звичаїв, у народі у Великий понеділок проводили обряди та ворожили.

Наприклад, кидали срібну монету в воду, а через два дні цією водою вмивалися, примножуючи здоров'я і благополуччя в родині.

Дівчата з ранку йшли до вікна і дивилися, хто пройде по вулиці першим. Якщо чоловік - кілька місяців буде супроводжувати удача і благополуччя, жінка (тим більше, літня) - чекати проблем. Кішка обіцяла матеріальний достаток, а собака - смуток і тугу.

Головні заборони цього дня

  • Не можна гучно веселитися, співати, танцювати, вживати алкоголь, влаштовувати застілля.
  • Небажано сваритися, ображатися, заздрити, бажати комусь зла - навіть подумки.
  • Ходити на цвинтар, поминати померлих в цей день не можна.
  • Не варто приймати вдома гостей і ходити у гості самим.
  • У Великий понеділок не можна вінчатися і одружуватися.
  • Лінуватися сьогодні не можна, а навпаки - потрібно мити та прибирати дім, готуючи його до приходу свята.

Прикмети Великого понеділка

  • сонячний ранок - влітку буде багатий урожай;
  • птахи прилітають до вікна - чекати добрих звісток;
  • верба зацвіла - більше не буде заморозків;
  • зозуля співає - до швидкого потепління.

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