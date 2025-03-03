Великий піст 2025: три молитви, які обов'язково треба прочитати сьогодні

Великий піст - це особливий час духовного очищення, молитви та стриманості, який готує православних і греко-католиків до святкування Великодня. У 2025 році він розпочався 3 березня і триватиме до 19 квітня. Це період, коли віряни прагнуть не лише обмежити себе у їжі, а й очистити душу через молитву та добрі вчинки.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам три молитви - за здоров'я, очищення душі та родинне благополуччя, які треба прочитати сьогодні.

Яку молитву читати у Великий піст 2025?

Одна з головних молитов під час Великого посту - це молитва святого Єфрема Сирина. Вона допомагає очистити серце, отримати Боже благословення та зміцнити віру. Ось її текст:

Господи і Владико життя мого! Духа лінивства, недбайливости, властолюб’я і пустомовства віджени від мене. Духа ж ціломудреності і смиренномудреності, терпеливості й любові, даруй мені, слузі Твоєму (слугині Твоїй). Так, Господи, царю! Дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого, бо Ти благословенний на віки вічні. Амінь

Молитва за здоров’я в перший день Великого посту 2025

Господи Всемогутній, Милостивий і Люблячий Отче! Нині приходжу до Тебе з відкритим серцем і покаянною душею. Даруй мені, моїй родині та всім, хто звертається до Тебе, здоров’я душі й тіла. Наповни наші серця світлом, вірою та терпінням, щоб ми змогли достойно пройти цей благословенний шлях очищення.

Захисти нас від хвороб і немочей, даруй силу тим, хто знесилений, вилікуй хворих і підкріпи слабких. Направ лікарів мудрістю, а хворим - надію на зцілення. Дай нам сили перемагати спокуси, зберігати душевний мир і жити у праведності.

Благослови нашу землю, наші родини і весь світ, щоб у ньому панували мир, любов і доброта. Нехай цей Великий піст стане часом оновлення, очищення та наближення до Тебе. Амінь.

Молитва за родину в перший день Великого посту 2025

Господи Всемогутній і Милосердний! Смиренно звертаюся до Тебе з молитвою за свою родину. Благослови нас здоров’ям, миром і любов’ю. Даруй нам достаток у домі, спокій у серцях і радість у душах.

Направ нас на шлях правди, оберігай від негараздів і спокус, навчи бути терпеливими, добрими й мудрими. Допоможи нам долати труднощі разом, підтримувати одне одного у випробуваннях і дякувати за кожен день, проведений у любові та злагоді.

Господи, нехай у нашій родині панує Твоя благодать, нехай наш дім буде місцем миру, тепла й віри. Благослови наші труди, дай нам силу й натхнення для добрих справ. Амінь.

Що таке Великий піст

Великий піст - це період утримання від певних розкошів і звичних задоволень, що триває 40 днів перед Великоднем. Він є часом духовного очищення, коли віруючі зосереджуються на молитві, покаянні та самопізнанні.

Піст допомагає зменшити вплив матеріальних спокус і більше присвятити себе Богу та духовному зростанню.

Цей період має велике значення в християнській традиції, адже він готує серце до святкування Воскресіння Христового.

Вас може зацікавити