Великий піст 2025. Календар харчування: що можна і не можна їсти, як правильно скласти меню

Які продукти не можна їсти у Великий піст

Найсуворіші обмеження у Великий піст стосуються продуктів тваринного походження. Це означає, що під час посту категорично заборонено вживати наступну їжу.

М'ясо та м'ясні продукти

Сюди входить будь-яке м'ясо, включаючи червоне м'ясо (яловичина, свинина, баранина), птицю (курятина, індичатина, качка, гуска) та дичину. Також під забороною усі види ковбас, сосисок, м'ясних делікатесів, паштетів та напівфабрикатів з м'ясом. Не можна також використовувати смалець та інші жири тваринного походження для приготування їжі. Запам'ятайте: жодного м'яса у будь-якому вигляді!

Молочні продукти

У Великий піст слід відмовитися від усіх видів молока, включаючи коров'яче, козяче, овече тощо. Також під забороною інші молочні продукти: сир, кисломолочні продукти (кефір, йогурт, ряжанка, зернистий сир), сметана, вершки, масло вершкове, морозиво та молочні десерти. Забудьте також про лате і флет-вайт з сирниками у вашій улюбленій кав'ярні на час посту.

Яйця

Курячі, перепелині, гусячі - будь-які яйця повністю виключаються з пісного раціону. Страви з яйцями (омлети, яєчня, випічка на яйцях) також не дозволяються.

Риба (в окремі дні)

Риба є піснішою їжею, ніж м'ясо та молочні продукти, тому в деякі дні Великого посту дозволяється її споживання. Проте, більшу частину посту риба також заборонена. Її дозволяється їсти лише у Благовіщення Пресвятої Богородиці (7 квітня) та Вербну неділю (13 квітня). У Лазареву суботу (12 квітня) дозволяється споживання рибної ікри.

Алкоголь

Міцні алкогольні напої (горілка, коньяк, віскі тощо) під повною забороною протягом усього посту. У помірних кількостях дозволяється вживання вина (як правило, червоного) у Благовіщення та Вербну неділю, а також у вихідні дні. Великий піст починається 3 березня 2025 року (ілюстративне фото: Freepik )

Що дозволено їсти в Великий піст

Овочі (основа пісного раціону)

Сирі: огірки, помідори, перець болгарський, редис, морква, капуста білокачанна, пекінська, броколі, цвітна капуста, зелень (петрушка, кріп, кінза, базилік, салат, шпинат, рукола), селера, буряк, гарбуз, кабачки тощо.

огірки, помідори, перець болгарський, редис, морква, капуста білокачанна, пекінська, броколі, цвітна капуста, зелень (петрушка, кріп, кінза, базилік, салат, шпинат, рукола), селера, буряк, гарбуз, кабачки тощо. Варені: картопля, морква, буряк, гарбуз, кабачки, ріпа, пастернак, селера, кукурудза, зелений горошок, стручкова квасоля, броколі, цвітна капуста, брюссельська капуста, спаржа, цибуля, часник, порей тощо.

картопля, морква, буряк, гарбуз, кабачки, ріпа, пастернак, селера, кукурудза, зелений горошок, стручкова квасоля, броколі, цвітна капуста, брюссельська капуста, спаржа, цибуля, часник, порей тощо. Тушковані: овочеве рагу, тушкована капуста, перець фарширований овочами, голубці пісні з овочевою начинкою, овочі, тушковані з грибами тощо (з олією в дозволені дні).

овочеве рагу, тушкована капуста, перець фарширований овочами, голубці пісні з овочевою начинкою, овочі, тушковані з грибами тощо (з олією в дозволені дні). Запечені: картопля запечена, морква запечена, буряк запечений, гарбуз запечений, яблука запечені з медом та горіхами (в дозволені дні), баклажани запечені, перець запечений, цибуля запечена, часник запечений тощо.

картопля запечена, морква запечена, буряк запечений, гарбуз запечений, яблука запечені з медом та горіхами (в дозволені дні), баклажани запечені, перець запечений, цибуля запечена, часник запечений тощо. Смажені (з олією в дозволені дні) : кабачки смажені, баклажани смажені, гриби смажені з цибулею, оладки овочеві (наприклад, кабачкові, морквяні) тощо.

: кабачки смажені, баклажани смажені, гриби смажені з цибулею, оладки овочеві (наприклад, кабачкові, морквяні) тощо. Квашені та мариновані: квашена капуста, солоні огірки, мариновані помідори, квашений буряк, мариновані гриби тощо. Важливо! Звертайте увагу на склад маринадів - вони мають бути пісними, без меду та інших скоромних інгредієнтів (в дні сухоїдіння).

Фрукти і ягоди

Свіжі: яблука, груші, банани, апельсини, мандарини, грейпфрути, лимони, гранат, виноград, сливи, абрикоси, персики, нектарини, вишня, черешня, ківі, ананас, манго, кавун, диня, хурма, інжир свіжий, фейхоа, гуава, папайя тощо.

яблука, груші, банани, апельсини, мандарини, грейпфрути, лимони, гранат, виноград, сливи, абрикоси, персики, нектарини, вишня, черешня, ківі, ананас, манго, кавун, диня, хурма, інжир свіжий, фейхоа, гуава, папайя тощо. Заморожені: ягоди (малина, полуниця, чорниця, смородина, ожина, вишня), фрукти (вишня, абрикос, персик, шматочки яблук, груш).

ягоди (малина, полуниця, чорниця, смородина, ожина, вишня), фрукти (вишня, абрикос, персик, шматочки яблук, груш). Сухофрукти: родзинки, курага, чорнослив, інжир, фініки, сушені яблука, груші, банани, журавлина, вишня тощо. Важливо! Обирайте сухофрукти без додавання цукру та обробки олією (в дні сухоїдіння).

родзинки, курага, чорнослив, інжир, фініки, сушені яблука, груші, банани, журавлина, вишня тощо. Важливо! Обирайте сухофрукти без додавання цукру та обробки олією (в дні сухоїдіння). Компоти, киселі, узвари: з фруктів та ягід (свіжих, заморожених або сухофруктів) без додавання цукру або з невеликою кількістю меду (в обмеженій кількості і не в дні суворого посту).

Злаки та зернобобові

Каші: гречана, вівсяна, рисова, пшоняна, перлова, кукурудзяна, ячна, булгур, кіноа, кус-кус, полба, жито, спельта, амарант (варені на воді, з додаванням овочів, фруктів, грибів, горіхів, сухофруктів, рослинної олії в дозволені дні).

гречана, вівсяна, рисова, пшоняна, перлова, кукурудзяна, ячна, булгур, кіноа, кус-кус, полба, жито, спельта, амарант (варені на воді, з додаванням овочів, фруктів, грибів, горіхів, сухофруктів, рослинної олії в дозволені дні). Макаронні вироби: з твердих сортів пшениці, без додавання яєць (перевіряйте склад). Пісні макарони можна подавати з овочевими соусами, грибами, пісним томатним соусом, песто (пісний варіант), просто з овочами.

з твердих сортів пшениці, без додавання яєць (перевіряйте склад). Пісні макарони можна подавати з овочевими соусами, грибами, пісним томатним соусом, песто (пісний варіант), просто з овочами. Хліб: пісний хліб (без яєць, молока та вершкового масла), житній, цільнозерновий, хлібці, лаваш пісний, піта пісна.

пісний хліб (без яєць, молока та вершкового масла), житній, цільнозерновий, хлібці, лаваш пісний, піта пісна. Борошно: пшеничне, житнє, гречане, вівсяне, кукурудзяне, рисове, горохове, соєве, мигдальне, кокосове та інше пісне борошно. Використовується для приготування пісної випічки (млинці, оладки, пироги, печиво - в дні, коли дозволяється гаряча їжа з олією, без яєць та молочних продуктів).

пшеничне, житнє, гречане, вівсяне, кукурудзяне, рисове, горохове, соєве, мигдальне, кокосове та інше пісне борошно. Використовується для приготування пісної випічки (млинці, оладки, пироги, печиво - в дні, коли дозволяється гаряча їжа з олією, без яєць та молочних продуктів). Бобові: горох, квасоля, сочевиця, нут, маш, соя та продукти з сої (тофу, соєве молоко, соєвий сир, темпе, окара, місо, соєвий соус - в помірній кількості та перевіряйте склад). З бобових можна готувати супи, рагу, паштети, котлети, салати, гарніри.

Гриби

Свіжі: печериці, гливи, шампіньйони, лисички, білі гриби, опеньки, вешенки, шиїтаке, портобело, королівські печериці та інші.

печериці, гливи, шампіньйони, лисички, білі гриби, опеньки, вешенки, шиїтаке, портобело, королівські печериці та інші. Сушені: білі гриби, лисички, опеньки, грибні асорті.

білі гриби, лисички, опеньки, грибні асорті. Заморожені: печериці, гливи, лисички, білі гриби, грибні суміші.

печериці, гливи, лисички, білі гриби, грибні суміші. Мариновані та солоні: мариновані опеньки, мариновані печериці, солоні грузді, солоні рижики тощо.

Горіхи та насіння

Горіхи: волоські горіхи, мигдаль, фундук, кеш'ю, арахіс, фісташки, пекан, бразильський горіх, макадамія, кедровий горіх.

волоські горіхи, мигдаль, фундук, кеш'ю, арахіс, фісташки, пекан, бразильський горіх, макадамія, кедровий горіх. Насіння: насіння соняшника, гарбузове насіння, кунжут, льон, чіа, макове насіння, конопляне насіння. Важливо! Вживайте горіхи і насіння помірно, через високу калорійність.

Інші дозволені продукти

Рослинні олії (в дозволені дні) : соняшникова, оливкова, лляна, кукурудзяна, гарбузова, кунжутна, гірчична, рапсова, соєва, арахісова, горіхова, кокосова (в обмеженій кількості), авокадова, олія розторопші, олія виноградних кісточок та інші рослинні олії.

: соняшникова, оливкова, лляна, кукурудзяна, гарбузова, кунжутна, гірчична, рапсова, соєва, арахісова, горіхова, кокосова (в обмеженій кількості), авокадова, олія розторопші, олія виноградних кісточок та інші рослинні олії. Напої: вода (звичайна питна, мінеральна без газу), трав'яні чаї (ромашковий, м'ятний, липовий, з іван-чаю, з чебрецю, з шипшини, з меліси тощо) без цукру та добавок, зелений чай, чорний чай (без цукру, молока та вершків), компоти, узвар, квас пісний (хлібний, буряковий, яблучний тощо, перевіряйте склад), свіжовичавлені овочеві соки (морквяний, буряковий, гарбузовий, томатний, капустяний, селеровий, огірковий тощо) та фруктові соки (обмежено, через вміст цукру).

вода (звичайна питна, мінеральна без газу), трав'яні чаї (ромашковий, м'ятний, липовий, з іван-чаю, з чебрецю, з шипшини, з меліси тощо) без цукру та добавок, зелений чай, чорний чай (без цукру, молока та вершків), компоти, узвар, квас пісний (хлібний, буряковий, яблучний тощо, перевіряйте склад), свіжовичавлені овочеві соки (морквяний, буряковий, гарбузовий, томатний, капустяний, селеровий, огірковий тощо) та фруктові соки (обмежено, через вміст цукру). Алкоголь: вино (червоне, кагор - лише в суботу та неділю, а також у свята Благовіщення та Вербну неділю, помірно, якщо немає протипоказань).

вино (червоне, кагор - лише в суботу та неділю, а також у свята Благовіщення та Вербну неділю, помірно, якщо немає протипоказань). Мед (в обмеженій кількості, не в дні суворого посту)

(в обмеженій кількості, не в дні суворого посту) Спеції, трави, прянощі, заправки: сіль, перець, лавровий лист, кріп, петрушка, базилік, коріандр, куркума, імбир, кориця, гвоздика, мускатний горіх, кардамон, ваніль, м'ята, чебрець, розмарин, орегано, майоран, шавлія, кмин, аніс, фенхель, гірчиця, хрін, часник, цибуля тощо, соєвий соус (в помірній кількості, перевіряйте склад), томатна паста, томати у власному соку (без цукру та інших скоромних добавок), лимонний сік, оцет (яблучний, винний, бальзамічний - в помірній кількості).

сіль, перець, лавровий лист, кріп, петрушка, базилік, коріандр, куркума, імбир, кориця, гвоздика, мускатний горіх, кардамон, ваніль, м'ята, чебрець, розмарин, орегано, майоран, шавлія, кмин, аніс, фенхель, гірчиця, хрін, часник, цибуля тощо, (в помірній кількості, перевіряйте склад), томатна паста, томати у власному соку (без цукру та інших скоромних добавок), лимонний сік, оцет (яблучний, винний, бальзамічний - в помірній кількості). Солодощі: гіркий шоколад (пісний, з високим вмістом какао, без молочних продуктів у складі, в обмеженій кількості і не в дні суворого посту), мармелад, пастила, зефір (пісні, на основі агар-агару або пектину, без яєчного білка та молочних продуктів, в обмеженій кількості і не в дні суворого посту), халва (пісна, соняшникова, тахіні, без додавання меду - якщо виключаєте мед, та інших скоромних добавок, в обмеженій кількості і не в дні суворого посту), варення, джем, повидло (пісні, без додавання желатину та інших скоромних загусників, в обмеженій кількості через вміст цукру).

Великий піст триває з 3 березня до 19 квітня 2025 року (ілюстративне фото: Freepik)

Календар харчування у Великий піст по днях

Тиждень 1-й Великого посту (3 березня - 9 березня)

Понеділок, 3 березня (Чистий понеділок): Сухоїдіння. Повне утримання від вареної їжі та олії. Дозволено лише хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи. Бажано утриматися від їжі до вечора.

Сухоїдіння. Повне утримання від вареної їжі та олії. Дозволено лише хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи. Бажано утриматися від їжі до вечора. Вівторок, 4 березня: Сухоїдіння. Аналогічно Чистому понеділку.

Сухоїдіння. Аналогічно Чистому понеділку. Середа, 5 березня: Сухоїдіння.

Сухоїдіння. Четвер, 6 березня: Сухоїдіння.

Сухоїдіння. П'ятниця, 7 березня: Сухоїдіння.

Сухоїдіння. Субота, 8 березня: Гаряча їжа з олією. Дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби, рагу, пісний борщ) з додаванням рослинної олії. Дозволено вино (помірно).

Гаряча їжа з олією. Дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби, рагу, пісний борщ) з додаванням рослинної олії. Дозволено вино (помірно). Неділя, 9 березня (Торжество Православ'я): Гаряча їжа з олією. Аналогічно суботі.

Тиждень 2-й Великого посту (10 березня - 16 березня)

Понеділок, 10 березня: Сухоїдіння.

Сухоїдіння. Вівторок, 11 березня: Гаряча їжа без олії. Дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) без додавання олії.

Гаряча їжа без олії. Дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) без додавання олії. Середа, 12 березня: Сухоїдіння.

Сухоїдіння. Четвер, 13 березня: Гаряча їжа без олії.

Гаряча їжа без олії. П'ятниця, 14 березня: Сухоїдіння.

Субота, 15 березня: Гаряча їжа з олією. Дозволено вино (помірно).

Гаряча їжа з олією. Дозволено вино (помірно). Неділя, 16 березня (свт. Григорія Палами): Гаряча їжа з олією. Аналогічно суботі.

Тиждень 3-й Великого посту (17 березня - 23 березня)

Понеділок, 17 березня: Сухоїдіння.

Сухоїдіння. Вівторок, 18 березня: Гаряча їжа без олії.

Гаряча їжа без олії. Середа, 19 березня: Сухоїдіння.

Сухоїдіння. Четвер, 20 березня: Гаряча їжа без олії.

Гаряча їжа без олії. П'ятниця, 21 березня: Сухоїдіння.

Сухоїдіння. Субота, 22 березня: Гаряча їжа з олією. Дозволено вино (помірно).

Гаряча їжа з олією. Дозволено вино (помірно). Неділя, 23 березня (Хрестопоклонна): Гаряча їжа з олією. Аналогічно суботі.

Тиждень 4-й Великого посту (24 березня - 30 березня)

Понеділок, 24 березня: Сухоїдіння.

Сухоїдіння. Вівторок, 25 березня: Гаряча їжа без олії.

Гаряча їжа без олії. Середа, 26 березня: Сухоїдіння.

Сухоїдіння. Четвер, 27 березня: Гаряча їжа без олії.

Гаряча їжа без олії. П'ятниця, 28 березня: Сухоїдіння.

Сухоїдіння. Субота, 29 березня (свт. Іоанна Ліствичника): Гаряча їжа з олією. Дозволено вино (помірно).

Гаряча їжа з олією. Дозволено вино (помірно). Неділя, 30 березня (прп. Іоанна Ліствичника): Гаряча їжа з олією. Аналогічно суботі.

Тиждень 5-й Великого посту (31 березня - 6 квітня)

Понеділок, 31 березня: Сухоїдіння.

Сухоїдіння. Вівторок, 1 квітня: Гаряча їжа без олії.

Гаряча їжа без олії. Середа, 2 квітня: Сухоїдіння.

Сухоїдіння. Четвер, 3 квітня: Гаряча їжа без олії.

Гаряча їжа без олії. П'ятниця, 4 квітня (Похвала Пресвятої Богородиці (Субота Акафіста)): Гаряча їжа без олії. (Зазвичай в Суботу Акафіста дозволяється олія, але оскільки це 5-та п'ятниця Великого посту - сухоїдіння).

Гаряча їжа без олії. (Зазвичай в Суботу Акафіста дозволяється олія, але оскільки це 5-та п'ятниця Великого посту - сухоїдіння). Субота, 5 квітня (Похвала Пресвятої Богородиці (Субота Акафіста)): Гаряча їжа з олією. Дозволено вино (помірно).

Гаряча їжа з олією. Дозволено вино (помірно). Неділя, 6 квітня (прп. Марії Єгипетської): Гаряча їжа з олією. Аналогічно суботі.

Тиждень 6-й Великого посту (7 квітня - 13 квітня)

Понеділок, 7 квітня: Гаряча їжа без олії. (Зазвичай в Благовіщення піст послаблюється для риби, але якщо Благовіщення припадає на понеділок - тоді дозволено гаряча їжа без олії, а риба - на Благовіщення).

Гаряча їжа без олії. (Зазвичай в Благовіщення піст послаблюється для риби, але якщо Благовіщення припадає на понеділок - тоді дозволено гаряча їжа без олії, а риба - на Благовіщення). Вівторок, 8 квітня: Гаряча їжа без олії.

Гаряча їжа без олії. Середа, 9 квітня: Сухоїдіння.

Сухоїдіння. Четвер, 10 квітня: Гаряча їжа без олії.

Гаряча їжа без олії. П'ятниця, 11 квітня: Сухоїдіння.

Сухоїдіння. Субота, 12 квітня (Лазарева субота): Гаряча їжа з олією. Рибна ікра. Дозволено вино (помірно). Риба - не дозволена, тільки ікра.

Гаряча їжа з олією. Рибна ікра. Дозволено вино (помірно). Риба - не дозволена, тільки ікра. Неділя, 13 квітня (Вербна неділя - Вхід Господній в Єрусалим): Риба (запечена, уха, рибні пироги тощо). Дозволено гаряча їжа з олією та вино (помірно).

Страсний тиждень (14 квітня - 19 квітня) - найсуворіший піст.

Понеділок, 14 квітня (Великий Понеділок): Сухоїдіння.

Сухоїдіння. Вівторок, 15 квітня (Великий Вівторок): Сухоїдіння.

Сухоїдіння. Середа, 16 квітня (Велика Середа): Сухоїдіння.

Сухоїдіння. Четвер, 17 квітня (Великий Четвер - Чистий Четвер): Гаряча їжа з олією. Дозволено вино (помірно).

Гаряча їжа з олією. Дозволено вино (помірно). П'ятниця, 18 квітня (Велика П'ятниця - Страсна П'ятниця): Повне утримання від їжі (або сухоїдіння для немічних). Для тих, хто не може повністю утриматися від їжі, дозволяється сухоїдіння. Бажано утриматися від їжі до винесення Плащаниці (зазвичай після вечірні).

Повне утримання від їжі (або сухоїдіння для немічних). Для тих, хто не може повністю утриматися від їжі, дозволяється сухоїдіння. Бажано утриматися від їжі до винесення Плащаниці (зазвичай після вечірні). Субота, 19 квітня (Велика Субота): Сухоїдіння. Якщо є сили, бажано утриматися від їжі до початку Великодньої служби. Якщо ні - сухоїдіння.

Сухоїдіння. Якщо є сили, бажано утриматися від їжі до початку Великодньої служби. Якщо ні - сухоїдіння. Великдень, 20 квітня: Розговіння. Закінчення Великого посту. Дозволяється уся їжа.

Розшифровка видів посту

Сухоїдіння. Найсуворіший вид посту. Дозволено лише неварена рослинна їжа: хліб, вода, сіль, сирі або квашені овочі та фрукти, сухофрукти, горіхи, мед (обмежено). Заборонено будь-яка варена їжа, олія, вино.

Гаряча їжа без олії. Дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) без додавання рослинної олії. Заборонено олія та вино.

Гаряча їжа з олією. Дозволяється варена рослинна їжа з додаванням рослинної олії. Дозволено вино (помірно) у суботу та неділю.

Риба. Дозволяється риба (окрім днів сухоїдіння та днів гарячої їжі без олії). Дозволено гаряча їжа з олією та вино (помірно) у вихідні та святкові дні, коли дозволена риба.

Важливо! Для хворих, дітей, вагітних, годуючих матерів, людей похилого віку, подорожуючих та військових піст може бути послаблений. Обов'язково проконсультуйтеся зі священиком і сімейним лікарем щодо міри посту, яка буде вам під силу.

Харчування під час Великого посту має бути правильним (ілюстративне фото: Freepik)

Як правильно скласти пісне меню на Великий піст 2025

Сухоїдіння: приклад пісного меню на день

Зазвичай при сухоїдінні їдять один раз на день - ввечері. Проте, для прикладу меню, наведемо варіанти на цілий день, якщо є потреба підтримувати сили.

Сніданок (за бажанням, можна пропустити)

Напій: вода кімнатної температури (без обмежень), або трав'яний чай без цукру та добавок (наприклад, ромашковий, м'ятний, липовий - холодний або кімнатної температури).

Фрукти (на вибір, 1-2 види, невеликими порціями): яблуко, груша, слива, абрикос, персик, жменя ягід (малина, чорниця, смородина), апельсин, грейпфрут (усе сире, не варене і без обробки).

Обід (за бажанням, можна пропустити, або дуже легкий варіант)

Овочі (на вибір, 1-2 види, невелика порція): морква (сира, терта або ціла), огірок (свіжий), помідор (свіжий), болгарський перець (сирий), капуста білокачанна або пекінська (сира, нарізана), редис, селера стебло (усе сире, без заправок, солі в помірній кількості). Зелень (петрушка, кріп, кінза, базилік) - невелика кількість.

Вечеря (основний прийом їжі)

Салат з сирих овочів (1-2 види): наприклад, салат з тертої моркви та яблука, або салат з капусти та огірка. Заправка - тільки лимонний сік (за бажанням, дуже обмежено), сіль - помірно. Без олії!

Фрукти (1-2 види): яблука, груші, сливи, виноград (невелика жменя), ягоди.

Горіхи або насіння (невелика жменя, на вибір): волоські горіхи, мигдаль, фундук, насіння соняшника, гарбузове насіння (сирі, не смажені і без солі, в обмеженій кількості через калорійність).

Сухофрукти (невелика жменя, на вибір, обмежено через вміст цукру): курага, чорнослив, родзинки, інжир (без цукру, без обробки, у дуже обмеженій кількості).

Хліб (пісний, невелика кількість, за бажанням): пісний хліб з цільнозернового борошна, без додавання яєць та молочних продуктів. Сухарики або хлібці (без добавок і солі - перевіряйте склад). Хліб не є обов'язковим елементом сухоїдіння.

Напій: вода кімнатної температури або трав'яний чай (холодний або кімнатної температури).

Гаряча їжа без олії: приклад пісного меню на один день

Сніданок

Вівсяна каша на воді з фруктами або ягодами. Можна використовувати будь-які види вівсяних пластівців, які потрібно варити. Для смаку можна додати нарізані яблука, груші, ягоди свіжі або заморожені, банан. Підсолоджувати кашу не рекомендується, але можна додати трохи меду (в дуже обмеженій кількості і не в дні суворого посту, якщо допускається за вашим ступенем постування) або сухофруктів (курага, родзинки) - також в обмеженій кількості. Варити кашу слід на воді, без додавання молока та вершкового масла.

Хлібці гречані або рисові (без добавок, читайте склад, щоб не було олії у складі) з пісним овочевим паштетом (наприклад, з квасолі або нуту, приготованим без олії) або з скибочками свіжого огірка чи помідора.

Напій: трав'яний чай, зелений чай, чорний чай (без цукру та меду), компот із сухофруктів без цукру, узвар.

Обід

Пісний суп: овочевий, грибний або з крупою (наприклад, суп з сочевиці, борщ пісний без м'яса та засмажки на олії, гречаний суп, рисовий суп з овочами, гороховий суп). Суп вариться на воді або овочевому бульйоні, без додавання м'яса, рибних консервів, молочних продуктів та олії. Для смаку можна використовувати трави, спеції (перець, лавровий лист, сушений кріп, петрушка), лимонний сік (обмежено).

Гречка відварна або перлова каша з тушкованими овочами (капуста, морква, цибуля, перець, кабачки, баклажани, гарбуз). Овочі тушкуються на воді або у власному соку, без додавання олії. Для смаку можна додати томатну пасту (у невеликій кількості та перевіряйте склад, щоб не було цукру та інших скоромних добавок), сушені трави, спеції.

Пісний хліб (житній, цільнозерновий, без додавання яєць та молочних продуктів) або хлібці.

Салат зі свіжих овочів (наприклад, салат з капусти та моркви, салат з огірків та помідорів, салат з буряка з часником). Заправка - лимонний сік (обмежено), сіль (помірно), трави. Олія не використовується.

Вечеря

Запечені овочі: картопля, морква, буряк, гарбуз, кабачки, перець, баклажани, цибуля, часник (запікаються у духовці або на грилі без олії). Для смаку можна посипати сушеними травами, перцем, паприкою, додати трохи солі.

Вінегрет пісний (без додавання олії). Традиційний вінегрет готується з варених овочів (буряк, картопля, морква, квасоля або зелений горошок), квашеної капусти, солоних огірків та цибулі. У пісному варіанті олія не додається. За бажанням можна додати трохи лимонного соку або яблучного оцту для заправки, але це не обов'язково.

Фруктовий салат (з яблук, груш, апельсинів, мандаринів, ківі, бананів) без заправки або з невеликою кількістю лимонного соку.

Напій: трав'яний чай, компот із сухофруктів без цукру, узвар.

Перекуси (за бажанням, між основними прийомами їжі, якщо відчуваєте голод): свіжі фрукти (яблука, груші, банани, апельсини), сирі овочі (морква, огірки, болгарський перець), сухофрукти (курага, чорнослив, родзинки – обмежено, в невеликій кількості), горіхи та насіння (сирі, не смажені та без солі, дуже обмежено, в невеликій кількості, не в дні суворого посту), пісні хлібці або сухарики (без олії та добавок).

Гаряча їжа з олією: приклад пісного меню на день

Сніданок

Вівсяна каша на воді з олією, фруктами та горіхами. Зваріть вівсяну кашу на воді до готовності. Додайте ложку рослинної олії (соняшникової, оливкової, лляної - на ваш вибір). Прикрасьте свіжими або замороженими фруктами чи ягодами (яблука, банан, груша, малина, чорниця) та невеликою жменею горіхів (волоські, мигдаль, фундук). За бажанням можна підсолодити медом (обмежено).

Пісні млинці на воді з овочевою начинкою. Приготуйте пісні млинці на воді без яєць та молока. Начинка може бути з тушкованої капусти, грибів з цибулею, або з відвареного рису з морквою та цибулею (усі начинки готуються з додаванням рослинної олії). Подавайте млинці гарячими.

Напій: чай (чорний, зелений, трав'яний) без цукру, пісна кава (без молока та вершків), компот із сухофруктів, узвар.

Обід

Пісний борщ з пампушками. Зваріть насичений пісний борщ на овочевому бульйоні з додаванням капусти, картоплі, буряка, моркви, цибулі та квасолі. Засмажку для борщу робіть на рослинній олії. Подавайте борщ гарячим з пісними пампушками (приготованими без яєць та молока, наприклад, на дріжджовому тісті).

Гречаники з грибною підливою. Приготуйте гречаники (котлети) з гречаної каші з додаванням грибів (печериці, гливи, лісові гриби) та цибулі. Смажте гречаники на сковороді з рослинною олією або запікайте у духовці. Підливу можна приготувати з грибного бульйону, обсмаженої цибулі, моркви та борошна (пасерувати борошно на сухій сковороді або з невеликою кількістю олії). Подавайте гарячими, поливши підливою.

Салат зі свіжих або квашених овочів, заправлений олією. Приготуйте салат зі свіжої капусти, моркви, огірків, помідорів, зелені, або салат з квашеної капусти, буряка, солоних огірків, зеленої цибулі. Заправте салат рослинною олією (соняшниковою, оливковою, лляною) на ваш смак. Можна додати трохи лимонного соку або оцту для пікантності.

Пісний хліб.

Вечеря

Картопля, запечена з грибами та цибулею. Картоплю наріжте великими шматками, гриби (печериці, гливи, лісові гриби) - пластинками, цибулю - півкільцями. Змішайте картоплю, гриби та цибулю, додайте сіль, перець, сушені трави (наприклад, розмарин, чебрець, орегано), полийте рослинною олією та запікайте у духовці до готовності.

Голубці пісні з рисом та овочами. Приготуйте пісні голубці, використовуючи замість м'яса начинку з відвареного рису, тушкованих овочів (морква, цибуля, перець, гриби) та зелені. Тушкуйте голубці в томатному соусі з додаванням рослинної олії.

Салат з буряка з чорносливом та горіхами, заправлений олією. Відварений або запечений буряк наріжте кубиками або соломкою. Додайте подрібнений чорнослив та волоські горіхи. Заправте салат рослинною олією.

Напій: трав'яний чай, кисіль, узвар.

Перекуси (за бажанням, між основними прийомами їжі): фрукти (яблука, груші, апельсини, банани, виноград), овочеві салати, заправлені рослинною олією (невеликі порції), горіхи та насіння (невелика жменя, в помірній кількості), пісні хлібці або галети, хумус з овочами (морква, селера, огірок).

Тепер ви знаєте точно, що можна їсти в піст, а від яких заборонених продуктів варто відмовитися, щоб провести цей час з користю. Складайте збалансоване пісне меню на кожен день, використовуючи наші поради та приклади, та відкривайте для себе нові смачні та пісні рецепти.

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