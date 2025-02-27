Великий пост 2025. Календарь питания: что можно и нельзя есть, как правильно составить меню

Какие продукты нельзя есть в Великий пост

Самые строгие ограничения в Великий пост касаются продуктов животного происхождения. Это значит, что во время поста категорически запрещено употреблять следующую пищу.

Мясо и мясные продукты

Сюда входит любое мясо, включая красное мясо (говядина, свинина, баранина), птицу (курятина, индюшатина, утка, гусь) и дичь. Также под запретом все виды колбас, сосисок, мясных деликатесов, паштетов и полуфабрикатов с мясом. Нельзя также использовать смалец и другие жиры животного происхождения для приготовления пищи. Запомните: никакого мяса в любом виде!

Молочные продукты

В Великий пост следует отказаться от всех видов молока, включая коровье, козье, козье, овечье и тому подобное. Также под запретом другие молочные продукты: творог, кисломолочные продукты (кефир, йогурт, ряженка, творог), сметана, сливки, масло сливочное, мороженое и молочные десерты. Забудьте также о латте и флэт-вайт с сырниками в вашей любимой кофейне на время поста.

Яйца

Куриные, перепелиные, гусиные - любые яйца полностью исключаются из постного рациона. Блюда с яйцами (омлеты, яичница, выпечка на яйцах) также не разрешаются.

Рыба (в отдельные дни)

Рыба является более постной пищей, чем мясо и молочные продукты, поэтому в некоторые дни Великого поста разрешается ее потребление. Однако, большую часть поста рыба также запрещена. Ее разрешается есть только в Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля) и Вербное воскресенье (13 апреля). В Лазареву субботу (12 апреля) разрешается потребление рыбной икры.

Алкоголь

Крепкие алкогольные напитки (водка, коньяк, виски и т.д.) под полным запретом в течение всего поста. В умеренных количествах разрешается употребление вина (как правило, красного) в Благовещение и Вербное воскресенье, а также в выходные дни. Великий пост начинается 3 марта 2025 года (иллюстративное фото: Freepik)

Что разрешено есть в Великий пост

Овощи (основа постного рациона)

Сырые: огурцы, помидоры, перец болгарский, редис, морковь, капуста белокочанная, пекинская, брокколи, цветная капуста, зелень (петрушка, укроп, кинза, базилик, салат, шпинат, руккола), сельдерей, свекла, тыква, кабачки и др.

огурцы, помидоры, перец болгарский, редис, морковь, капуста белокочанная, пекинская, брокколи, цветная капуста, зелень (петрушка, укроп, кинза, базилик, салат, шпинат, руккола), сельдерей, свекла, тыква, кабачки и др. Вареные: картофель, морковь, свекла, тыква, кабачки, репа, пастернак, сельдерей, кукуруза, зеленый горошек, стручковая фасоль, брокколи, цветная капуста, брюссельская капуста, спаржа, лук, чеснок, порей и т.д.

картофель, морковь, свекла, тыква, кабачки, репа, пастернак, сельдерей, кукуруза, зеленый горошек, стручковая фасоль, брокколи, цветная капуста, брюссельская капуста, спаржа, лук, чеснок, порей и т.д. Тушеные: овощное рагу, тушеная капуста, перец фаршированный овощами, голубцы постные с овощной начинкой, овощи, тушеные с грибами и т.д. (с маслом в разрешенные дни).

овощное рагу, тушеная капуста, перец фаршированный овощами, голубцы постные с овощной начинкой, овощи, тушеные с грибами и т.д. (с маслом в разрешенные дни). Запеченные: картофель запеченный, морковь запеченная, свекла запеченная, тыква запеченная, яблоки запеченные с медом и орехами (в разрешенные дни), баклажаны запеченные, перец запеченный, лук запеченный, чеснок запеченный и т.д.

картофель запеченный, морковь запеченная, свекла запеченная, тыква запеченная, яблоки запеченные с медом и орехами (в разрешенные дни), баклажаны запеченные, перец запеченный, лук запеченный, чеснок запеченный и т.д. Жареные (с маслом в разрешенные дни) : кабачки жареные, баклажаны жареные, грибы жареные с луком, оладьи овощные (например, кабачковые, морковные) и т.д.

: кабачки жареные, баклажаны жареные, грибы жареные с луком, оладьи овощные (например, кабачковые, морковные) и т.д. Квашеные и маринованные: квашеная капуста, соленые огурцы, маринованные помидоры, квашеная свекла, маринованные грибы и тому подобное. Важно! Обращайте внимание на состав маринадов - они должны быть постными, без меда и других скоромных ингредиентов (в дни сухоядения).

Фрукты и ягоды

Свежие: яблоки, груши, бананы, апельсины, мандарины, грейпфруты, лимоны, гранат, виноград, сливы, абрикосы, персики, нектарины, вишня, черешня, киви, ананас, манго, арбуз, дыня, хурма, инжир свежий, фейхоа, гуава, папайя и др.

яблоки, груши, бананы, апельсины, мандарины, грейпфруты, лимоны, гранат, виноград, сливы, абрикосы, персики, нектарины, вишня, черешня, киви, ананас, манго, арбуз, дыня, хурма, инжир свежий, фейхоа, гуава, папайя и др. Замороженные: ягоды (малина, клубника, черника, смородина, ежевика, вишня), фрукты (вишня, абрикос, персик, кусочки яблок, груш).

ягоды (малина, клубника, черника, смородина, ежевика, вишня), фрукты (вишня, абрикос, персик, кусочки яблок, груш). Сухофрукты: изюм, курага, чернослив, инжир, финики, сушеные яблоки, груши, бананы, клюква, вишня и тому подобное. Важно! Выбирайте сухофрукты без добавления сахара и обработки маслом (в дни сухоядения).

изюм, курага, чернослив, инжир, финики, сушеные яблоки, груши, бананы, клюква, вишня и тому подобное. Важно! Выбирайте сухофрукты без добавления сахара и обработки маслом (в дни сухоядения). Компоты, кисели, узвары: из фруктов и ягод (свежих, замороженных или сухофруктов) без добавления сахара или с небольшим количеством меда (в ограниченном количестве и не в дни строгого поста).

Злаки и зернобобовые

Каши: гречневая, овсяная, рисовая, пшенная, перловая, кукурузная, ячневая, булгур, киноа, кус-кус, полба, рожь, спельта, амарант (вареные на воде, с добавлением овощей, фруктов, грибов, орехов, сухофруктов, растительного масла в разрешенные дни).

гречневая, овсяная, рисовая, пшенная, перловая, кукурузная, ячневая, булгур, киноа, кус-кус, полба, рожь, спельта, амарант (вареные на воде, с добавлением овощей, фруктов, грибов, орехов, сухофруктов, растительного масла в разрешенные дни). Макаронные изделия: из твердых сортов пшеницы, без добавления яиц (проверяйте состав). Постные макароны можно подавать с овощными соусами, грибами, постным томатным соусом, песто (постный вариант), просто с овощами.

из твердых сортов пшеницы, без добавления яиц (проверяйте состав). Постные макароны можно подавать с овощными соусами, грибами, постным томатным соусом, песто (постный вариант), просто с овощами. Хлеб: постный хлеб (без яиц, молока и сливочного масла), ржаной, цельнозерновой, хлебцы, лаваш постный, пита постная.

постный хлеб (без яиц, молока и сливочного масла), ржаной, цельнозерновой, хлебцы, лаваш постный, пита постная. Мука: пшеничная, ржаная, гречневая, овсяная, кукурузная, рисовая, гороховая, соевая, миндальная, кокосовая и другая постная мука. Используется для приготовления постной выпечки (блины, оладьи, пироги, печенье - в дни, когда разрешается горячая пища с маслом, без яиц и молочных продуктов).

пшеничная, ржаная, гречневая, овсяная, кукурузная, рисовая, гороховая, соевая, миндальная, кокосовая и другая постная мука. Используется для приготовления постной выпечки (блины, оладьи, пироги, печенье - в дни, когда разрешается горячая пища с маслом, без яиц и молочных продуктов). Бобовые: горох, фасоль, чечевица, нут, маш, соя и продукты из сои (тофу, соевое молоко, соевый сыр, темпе, окара, мисо, соевый соус - в умеренном количестве и проверяйте состав). Из бобовых можно готовить супы, рагу, паштеты, котлеты, салаты, гарниры.

Грибы

Свежие: шампиньоны, вешенки, вешенки, шампиньоны, лисички, белые грибы, опята, вешенки, шиитаке, портобело, королевские шампиньоны и другие.

шампиньоны, вешенки, вешенки, шампиньоны, лисички, белые грибы, опята, вешенки, шиитаке, портобело, королевские шампиньоны и другие. Сушеные: белые грибы, лисички, опята, грибные ассорти.

белые грибы, лисички, опята, грибные ассорти. Замороженные: шампиньоны, вешенки, лисички, белые грибы, грибные смеси.

шампиньоны, вешенки, лисички, белые грибы, грибные смеси. Маринованные и соленые: маринованные опята, маринованные шампиньоны, соленые грузди, соленые рыжики и т.д.

Орехи и семена: орехи и семена

Орехи: грецкие орехи, миндаль, фундук, кешью, арахис, фисташки, пекан, бразильский орех, макадамия, кедровый орех.

грецкие орехи, миндаль, фундук, кешью, арахис, фисташки, пекан, бразильский орех, макадамия, кедровый орех. Семена: семена подсолнечника, тыквенные семечки, кунжут, лен, чиа, маковое семя, конопляное семя. Важно! Употребляйте орехи и семечки умеренно, из-за высокой калорийности.

Другие разрешенные продукты

Растительные масла (в разрешенные дни) : подсолнечное, оливковое, льняное, кукурузное, тыквенное, кунжутное, горчичное, рапсовое, соевое, арахисовое, ореховое, кокосовое (в ограниченном количестве), авокадовое, масло расторопши, масло виноградных косточек и другие растительные масла.

: подсолнечное, оливковое, льняное, кукурузное, тыквенное, кунжутное, горчичное, рапсовое, соевое, арахисовое, ореховое, кокосовое (в ограниченном количестве), авокадовое, масло расторопши, масло виноградных косточек и другие растительные масла. Напитки: вода (обычная питьевая, минеральная без газа), травяные чаи (ромашковый, м'мятный, липовый, из иван-чая, из чабреца, из шиповника, из мелиссы и т.д.) без сахара и добавок, зеленый чай, черный чай (без сахара, молока и сливок), компоты, узвар, квас постный (хлебный, свекольный, яблочный и т.д., проверяйте состав), свежевыжатые овощные соки (морковный, свекольный, тыквенный, томатный, капустный, сельдерейный, огуречный и т.д.) и фруктовые соки (ограниченно, из-за содержания сахара).

вода (обычная питьевая, минеральная без газа), травяные чаи (ромашковый, м'мятный, липовый, из иван-чая, из чабреца, из шиповника, из мелиссы и т.д.) без сахара и добавок, зеленый чай, черный чай (без сахара, молока и сливок), компоты, узвар, квас постный (хлебный, свекольный, яблочный и т.д., проверяйте состав), свежевыжатые овощные соки (морковный, свекольный, тыквенный, томатный, капустный, сельдерейный, огуречный и т.д.) и фруктовые соки (ограниченно, из-за содержания сахара). Алкоголь: вино (красное, кагор - только в субботу и воскресенье, а также в праздники Благовещения и Вербное воскресенье, умеренно, если нет противопоказаний).

вино (красное, кагор - только в субботу и воскресенье, а также в праздники Благовещения и Вербное воскресенье, умеренно, если нет противопоказаний). Мед (в ограниченном количестве, не в дни строгого поста)

(в ограниченном количестве, не в дни строгого поста) Специи, травы, пряности, заправки: соль, перец, лавровый лист, укроп, петрушка, базилик, кориандр, куркума, имбирь, корица, гвоздика, мускатный орех, кардамон, ваниль, м''мята, тимьян, розмарин, орегано, майоран, шалфей, тмин, анис, фенхель, горчица, хрен, чеснок, лук и т.д., соевый соус (в умеренном количестве, проверяйте состав), томатная паста, томаты в собственном соку (без сахара и других скоромных добавок), лимонный сок, уксус (яблочный, винный, бальзамический - в умеренном количестве).

соль, перец, лавровый лист, укроп, петрушка, базилик, кориандр, куркума, имбирь, корица, гвоздика, мускатный орех, кардамон, ваниль, м''мята, тимьян, розмарин, орегано, майоран, шалфей, тмин, анис, фенхель, горчица, хрен, чеснок, лук и т.д., (в умеренном количестве, проверяйте состав), томатная паста, томаты в собственном соку (без сахара и других скоромных добавок), лимонный сок, уксус (яблочный, винный, бальзамический - в умеренном количестве). Сладости: горький шоколад (постный, с высоким содержанием какао, без молочных продуктов в составе, в ограниченном количестве и не в дни строгого поста), мармелад, пастила, зефир (постные, на основе агар-агара или пектина, без яичного белка и молочных продуктов, в ограниченном количестве и не в дни строгого поста), халва (постная, подсолнечная, тахини, без добавления меда - если исключаете мед, и других скоромных добавок, в ограниченном количестве и не в дни строгого поста), варенье, джем, повидло (постные, без добавления желатина и других скоромных загустителей, в ограниченном количестве из-за содержания сахара).

Великий пост длится с 3 марта до 19 апреля 2025 года (иллюстративное фото: Freepik)

Календарь питания в Великий пост по дням

Неделя 1-я Великого поста (3 марта - 9 марта)

Понедельник, 3 марта (Чистый понедельник): Сухоядение. Полное воздержание от вареной пищи и масла. Разрешен только хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи. Желательно воздержаться от еды до вечера.

Сухоядение. Полное воздержание от вареной пищи и масла. Разрешен только хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи. Желательно воздержаться от еды до вечера. Вторник, 4 марта: Сухоядение. Аналогично Чистому понедельнику.

Сухоядение. Аналогично Чистому понедельнику. Среда, 5 марта: Сухоядение.

Сухоядение. Четверг, 6 марта: Сухоядение.

Сухоядение. Пятница, 7 марта: Сухоядение.

Сухоядение. Суббота, 8 марта: Горячая пища с растительным маслом. Разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы, рагу, постный борщ) с добавлением растительного масла. Разрешено вино (умеренно).

Горячая пища с растительным маслом. Разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы, рагу, постный борщ) с добавлением растительного масла. Разрешено вино (умеренно). Воскресенье, 9 марта (Торжество Православия): Горячая пища с растительным маслом. Аналогично субботе.

Неделя 2-я Великого поста (10 марта - 16 марта)

Понедельник, 10 марта: Сухоядение.

Сухоядение. Вторник, 11 марта: Горячая пища без масла. Разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) без добавления масла.

Горячая пища без масла. Разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) без добавления масла. Среда, 12 марта: Сухоядение.

Сухоядение. Четверг, 13 марта: Горячая пища без масла.

Горячая пища без масла. Пятница, 14 марта: Сухоядение.

Суббота, 15 марта: Горячая пища с маслом. Разрешено вино (умеренно).

Горячая пища с маслом. Разрешено вино (умеренно). Воскресенье, 16 марта (свт. Григория Паламы): Горячая пища с маслом. Аналогично субботе.

Неделя 3-я Великого поста (17 марта - 23 марта)

Понедельник, 17 марта: Сухоядение.

Сухоядение. Вторник, 18 марта: Горячая пища без масла.

Горячая пища без масла. Среда, 19 марта: Сухоядение.

Сухоядение. Четверг, 20 марта: Горячая пища без масла.

Горячая пища без масла. Пятница, 21 марта: Сухоядение.

Сухоядение. Суббота, 22 марта: Горячая пища с маслом. Разрешено вино (умеренно).

Горячая пища с маслом. Разрешено вино (умеренно). Воскресенье, 23 марта (Крестопоклонная): Горячая пища с маслом. Аналогично субботе.

Неделя 4-я Великого поста (24 марта - 30 марта)

Понедельник, 24 марта: Сухоядение.

Сухоядение. Вторник, 25 марта: Горячая пища без масла.

Горячая пища без масла. Среда, 26 марта: Сухоядение.

Сухоядение. Четверг, 27 марта: Горячая пища без масла.

Горячая пища без масла. Пятница, 28 марта: Сухоядение.

Сухоядение. Суббота, 29 марта (свт. Иоанна Лествичника): Горячая пища с маслом. Разрешено вино (умеренно).

Горячая пища с маслом. Разрешено вино (умеренно). Воскресенье, 30 марта (прп. Иоанна Лествичника): Горячая пища с маслом. Аналогично субботе.

Неделя 5-я Великого поста (31 марта - 6 апреля)

Понедельник, 31 марта: Сухоядение.

Сухоядение. Вторник, 1 апреля: Горячая пища без масла.

Горячая пища без масла. Среда, 2 апреля: Сухоядение.

Сухоядение. Четверг, 3 апреля: Горячая пища без масла.

Горячая пища без масла. Пятница, 4 апреля (Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста)): Горячая пища без масла (обычно в Субботу Акафиста разрешается масло, но поскольку это 5-я пятница Великого поста - сухоядение).

Горячая пища без масла (обычно в Субботу Акафиста разрешается масло, но поскольку это 5-я пятница Великого поста - сухоядение). Суббота, 5 апреля (Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста)): Горячая пища с маслом. Разрешено вино (умеренно).

Горячая пища с маслом. Разрешено вино (умеренно). Воскресенье, 6 апреля (прп. Марии Египетской): Горячая пища с маслом. Аналогично субботе.

Неделя 6-я Великого поста (7 апреля - 13 апреля)

Понедельник, 7 апреля: Горячая пища без масла (обычно в Благовещение пост ослабляется для рыбы, но если Благовещение приходится на понедельник - тогда разрешена горячая пища без масла, а рыба - на Благовещение).

Горячая пища без масла (обычно в Благовещение пост ослабляется для рыбы, но если Благовещение приходится на понедельник - тогда разрешена горячая пища без масла, а рыба - на Благовещение). Вторник, 8 апреля: Горячая пища без масла.

Горячая пища без масла. Среда, 9 апреля: Сухоядение.

Сухоядение. Четверг, 10 апреля: Горячая пища без масла.

Горячая пища без масла. Пятница, 11 апреля: Сухоядение.

Сухоядение. Суббота, 12 апреля (Лазарева суббота): Горячая пища с маслом. Рыбная икра. Разрешено вино (умеренно). Рыба - не разрешена, только икра.

Горячая пища с маслом. Рыбная икра. Разрешено вино (умеренно). Рыба - не разрешена, только икра. Воскресенье, 13 апреля (Вербное воскресенье - Вход Господень в Иерусалим): Рыба (запеченная, уха, рыбные пироги и т.д.). Разрешена горячая пища с маслом и вино (умеренно).

Страстная неделя (14 апреля - 19 апреля) - самый строгий пост.

Понедельник, 14 апреля (Великий Понедельник): Сухоядение.

Сухоядение. Вторник, 15 апреля (Великий Вторник): Сухоядение.

Сухоядение. Среда, 16 апреля (Великая Среда): Сухоядение.

Сухоядение. Четверг, 17 апреля (Великий Четверг - Чистый Четверг): Горячая пища с маслом. Разрешено вино (умеренно).

Горячая пища с маслом. Разрешено вино (умеренно). Пятница, 18 апреля (Великая Пятница - Страстная Пятница): Полное воздержание от пищи (или сухоядение для немощных). Для тех, кто не может полностью воздержаться от пищи, разрешается сухоядение. Желательно воздержаться от еды до вынесения Плащаницы (обычно после вечерни).

Полное воздержание от пищи (или сухоядение для немощных). Для тех, кто не может полностью воздержаться от пищи, разрешается сухоядение. Желательно воздержаться от еды до вынесения Плащаницы (обычно после вечерни). Суббота, 19 апреля (Великая Суббота): Сухоядение. Если есть силы, желательно воздержаться от еды до начала Пасхальной службы. Если нет - сухоядение.

Сухоядение. Если есть силы, желательно воздержаться от еды до начала Пасхальной службы. Если нет - сухоядение. Пасха, 20 апреля: Разговение. Окончание Великого поста, разрешается вся пища.

Расшифровка видов поста

Сухоядение. Самый строгий вид поста. Разрешена только невареная растительная пища: хлеб, вода, соль, сырые или квашеные овощи и фрукты, сухофрукты, орехи, мед (ограниченно). Запрещена любая вареная пища, масло, вино.

Горячая пища без масла. Разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) без добавления растительного масла. Запрещено масло и вино.

Горячая пища с маслом. Разрешается вареная растительная пища с добавлением растительного масла. Разрешено вино (умеренно) в субботу и воскресенье.

Рыба. Разрешается рыба (кроме дней сухоядения и дней горячей пищи без масла). Разрешена горячая пища с маслом и вино (умеренно) в выходные и праздничные дни, когда разрешена рыба.

Важное значение! Для больных, детей, беременных, кормящих матерей, пожилых людей, путешествующих и военных пост может быть ослаблен. Обязательно проконсультируйтесь со священником и семейным врачом относительно меры поста, которая будет вам по силам.

Питание во время Великого поста должно быть правильным (иллюстративное фото: Freepik)

Как правильно составить постное меню на Великий пост 2025

Сухоядение: пример постного меню на день

Обычно при сухоядении едят один раз в день - вечером. Однако, для примера меню, приведем варианты на целый день, если есть необходимость поддерживать силы.

Завтрак (по желанию, можно пропустить)

Напиток: вода комнатной температуры (без ограничений), или травяной чай без сахара и добавок (например, ромашковый, мятный, липовый - холодный или комнатной температуры).

Фрукты (на выбор, 1-2 вида, небольшими порциями): яблоко, груша, слива, абрикос, персик, горсть ягод (малина, черника, смородина), апельсин, грейпфрут (все сырое, не вареное и без обработки).

Обед (по желанию, можно пропустить, или очень легкий вариант)

Овощи (на выбор, 1-2 вида, небольшая порция): морковь (сырая, тертая или целая), огурец (свежий), помидор (свежий), болгарский перец (сырой), капуста белокочанная или пекинская (сырая, нарезанная), редис, сельдерей стебель (все сырое, без заправок, соли в умеренном количестве). Зелень (петрушка, укроп, кинза, базилик) - небольшое количество.

Ужин (основной прием пищи)

Салат из сырых овощей (1-2 вида): например, салат из тертой моркови и яблока, или салат из капусты и огурца. Заправка - только лимонный сок (по желанию, очень ограниченно), соль - умеренно. Без масла!

Фрукты (1-2 вида): яблоки, груши, сливы, виноград (небольшая горсть), ягоды.

Орехи или семечки (небольшая горсть, на выбор): грецкие орехи, миндаль, фундук, семечки подсолнечника, тыквенные семечки (сырые, не жареные и без соли, в ограниченном количестве из-за калорийности).

Сухофрукты (небольшая горсть, на выбор, ограничено из-за содержания сахара): курага, чернослив, изюм, инжир (без сахара, без обработки, в очень ограниченном количестве).

Хлеб (постный, небольшое количество, по желанию): постный хлеб из цельнозерновой муки, без добавления яиц и молочных продуктов. Сухарики или хлебцы (без добавок и соли - проверяйте состав). Хлеб не является обязательным элементом сухоядения.

Напиток: вода комнатной температуры или травяной чай (холодный или комнатной температуры).

Горячая еда без масла: пример постного меню на один день

Завтрак

Овсяная каша на воде с фруктами или ягодами. Можно использовать любые виды овсяных хлопьев, которые нужно варить. Для вкуса можно добавить нарезанные яблоки, груши, ягоды свежие или замороженные, банан. Подслащивать кашу не рекомендуется, но можно добавить немного меда (в очень ограниченном количестве и не в дни строгого поста, если допускается по вашей степени поста) или сухофруктов (курага, изюм) - также в ограниченном количестве. Варить кашу следует на воде, без добавления молока и сливочного масла.

Хлебцы гречневые или рисовые (без добавок, читайте состав, чтобы не было масла в составе) с постным овощным паштетом (например, из фасоли или нута, приготовленным без масла) или с ломтиками свежего огурца или помидора.

Напиток: травяной чай, зеленый чай, черный чай (без сахара и меда), компот из сухофруктов без сахара, узвар.

Обед

Постный суп: овощной, грибной или с крупой (например, суп из чечевицы, борщ постный без мяса и зажарки на масле, гречневый суп, рисовый суп с овощами, гороховый суп). Суп варится на воде или овощном бульоне, без добавления мяса, рыбных консервов, молочных продуктов и масла. Для вкуса можно использовать травы, специи (перец, лавровый лист, сушеный укроп, петрушка), лимонный сок (ограниченно).

Гречка отварная или перловая каша с тушеными овощами (капуста, морковь, лук, перец, кабачки, баклажаны, тыква). Овощи тушатся на воде или в собственном соку, без добавления масла. Для вкуса можно добавить томатную пасту (в небольшом количестве и проверяйте состав, чтобы не было сахара и других скоромных добавок), сушеные травы, специи.

Постный хлеб (ржаной, цельнозерновой, без добавления яиц и молочных продуктов) или хлебцы.

Салат из свежих овощей (например, салат из капусты и моркови, салат из огурцов и помидоров, салат из свеклы с чесноком). Заправка - лимонный сок (ограниченно), соль (умеренно), травы. Масло не используется.

Ужин

Запеченные овощи: картофель, морковь, свекла, тыква, кабачки, перец, баклажаны, лук, чеснок (запекаются в духовке или на гриле без масла). Для вкуса можно посыпать сушеными травами, перцем, паприкой, добавить немного соли.

Винегрет постный (без добавления масла). Традиционный винегрет готовится из вареных овощей (свекла, картофель, морковь, фасоль или зеленый горошек), квашеной капусты, соленых огурцов и лука. В постном варианте масло не добавляется. По желанию можно добавить немного лимонного сока или яблочного уксуса для заправки, но это не обязательно.

Фруктовый салат (из яблок, груш, апельсинов, мандаринов, киви, бананов) без заправки или с небольшим количеством лимонного сока.

Напиток: травяной чай, компот из сухофруктов без сахара, узвар.

Перекусы (по желанию, между основными приемами пищи, если чувствуете голод): свежие фрукты (яблоки, груши, бананы, апельсины), сырые овощи (морковь, огурцы, болгарский перец), сухофрукты (курага, чернослив, изюм - ограниченно, в небольшом количестве), орехи и семечки (сырые, не жареные и без соли, очень ограниченно, в небольшом количестве, не в дни строгого поста), постные хлебцы или сухарики (без масла и добавок).

Горячая еда с маслом: пример постного меню на день

Завтрак

Овсяная каша на воде с маслом, фруктами и орехами. Сварите овсяную кашу на воде до готовности. Добавьте ложку растительного масла (подсолнечного, оливкового, льняного - на ваш выбор). Украсьте свежими или замороженными фруктами или ягодами (яблоки, банан, груша, малина, черника) и небольшой горстью орехов (грецкие, миндаль, фундук). По желанию можно подсластить медом (ограниченно).

Постные блины на воде с овощной начинкой. Приготовьте постные блины на воде без яиц и молока. Начинка может быть из тушеной капусты, грибов с луком, или из отварного риса с морковью и луком (все начинки готовятся с добавлением растительного масла). Подавайте блины горячими.

Напиток: чай (черный, зеленый, травяной) без сахара, постный кофе (без молока и сливок), компот из сухофруктов, узвар.

Обед

Постный борщ с пампушками. Сварите насыщенный постный борщ на овощном бульоне с добавлением капусты, картофеля, свеклы, моркови, лука и фасоли. Зажарку для борща делайте на растительном масле. Подавайте борщ горячим с постными пампушками (приготовленными без яиц и молока, например, на дрожжевом тесте).

Гречаники с грибной подливкой. Приготовьте гречаники (котлеты) из гречневой каши с добавлением грибов (шампиньоны, вешенки, лесные грибы) и лука. Жарьте гречаники на сковороде с растительным маслом или запекайте в духовке. Подливу можно приготовить из грибного бульона, обжаренного лука, моркови и муки (пассеровать муку на сухой сковороде или с небольшим количеством масла). Подавайте горячими, полив подливкой.

Салат из свежих или квашеных овощей, заправленный растительным маслом. Приготовьте салат из свежей капусты, моркови, огурцов, помидоров, зелени, или салат из квашеной капусты, свеклы, соленых огурцов, зеленого лука. Заправьте салат растительным маслом (подсолнечным, оливковым, льняным) на ваш вкус. Можно добавить немного лимонного сока или уксуса для пикантности.

Постный хлеб.

Ужин

Картофель, запеченный с грибами и луком. Картофель нарежьте крупными кусками, грибы (шампиньоны, вешенки, лесные грибы) - пластинками, лук - полукольцами. Смешайте картофель, грибы и лук, добавьте соль, перец, сушеные травы (например, розмарин, тимьян, орегано), полейте растительным маслом и запекайте в духовке до готовности.

Голубцы постные с рисом и овощами. Приготовьте постные голубцы, используя вместо мяса начинку из отварного риса, тушеных овощей (морковь, лук, перец, грибы) и зелени. Тушите голубцы в томатном соусе с добавлением растительного масла.

Салат из свеклы с черносливом и орехами, заправленный растительным маслом. Отваренную или запеченную свеклу нарежьте кубиками или соломкой. Добавьте измельченный чернослив и грецкие орехи. Заправьте салат растительным маслом.

Напиток: травяной чай, кисель, узвар.

Перекусы (по желанию, между основными приемами пищи): фрукты (яблоки, груши, апельсины, бананы, виноград), овощные салаты, заправленные растительным маслом (небольшие порции), орехи и семечки (небольшая горсть, в умеренном количестве), постные хлебцы или галеты, хумус с овощами (морковь, сельдерей, огурец).

Теперь вы знаете точно, что можно есть в пост, а от каких запрещенных продуктов стоит отказаться, чтобы провести это время с пользой. Составляйте сбалансированное постное меню на каждый день, используя наши советы и примеры, и открывайте для себя новые вкусные и постные рецепты.

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