Великий друг кримськотатарського народу: у Криму помер відомий історик та письменник Олекса Гайворонський

Олекса Гайворонський жив у Бахчисараї. У 2011-2014 роках він був автором та ведучим програми на телеканалі ATR "Прогулянки Кримом з Олексою Гайворонським", в яких розповідав про історичні пам'ятки Криму.

Після окупації Криму росіянами він приїжджав на материкову Україну, але залишитися відмовився. Він пройшов лікування і повернувся до Бахчисараю.

Друзям він пояснював, що залишиться вірним Україні, але в Криму має сім'ю, батьків і друзів.

У 2017 році він опублікував на своїй сторінці у Facebook повідомлення зі своєю електронною поштою і повідомив, що жодних сторінок у соцмережах не вестиме.

"Його внесок в історію кримських татар складно оцінити. Він відкрив нам світ Кримського Ханства і Золотої Орди, розповів про всі пам'ятники півострова, що збереглися. Він по крихтах збирав історію Країни Крим і щедро ділився своїми знаннями. Олекса Гайворонський був ще й сценаристом: саме він створив сценарій до першого кримськотатарського дитячого фільму-казки "Хидир-деде", досліджував біографію Ісмаїла Гаспринського для фільму "Перекладач", познайомив нас із біографією Бекіра Чобан-Заде у фільмі "Шлях джигіта".

2017 року Гайворонський приїжджав до Львова на форум видавців та презентував свою книгу "Країна Крим. Нариси про пам'ятки історії Кримського ханату".

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook журналіст Осман Пашаєв, Гайворонському було 49 років.