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Большой друг крымскотатарского народа: в Крыму умер известный историк и писатель Олекса Гайворонский

В Крыму умер известный историк и писатель Олекса Гайворонский (Коллаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

В Бахчисарае после продолжительной болезни умер известный украинский историк, телеведущий и писатель Олекса Гайворонский. Он был автором сценария к первому крымскотатарскому детскому фильму-сказке "Хыдир-деде", а также автором очень многих исторических статей о крымских татарах.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение в сообществе Crimean Tatars в Facebook.

Олекса Гайворонский жил в Бахчисарае. В 2011-2014 годах он был автором и ведущим программы на телеканале ATR "Прогулки по Крыму с Олексою Гайворонским", в которых рассказывал об исторических памятках Крыма.

После оккупации Крыма россиянами, он приезжал на материковую Украину, но остаться отказался. Он прошел лечение и вернулся в Бахчисарай.

Друзьям он объяснял, что останется верным Украине, но в Крыму у него семья, родители и друзья.

В 2017 году он опубликовал на своей странице в Facebook сообщение со своей электронной почтой и сообщил, что никаких страниц в соцсетях вести не будет.

"Его вклад в историю крымских татар сложно оценить. Он открыл нам мир Крымского Ханства и Золотой Орды, рассказал о всех сохранившихся памятниках полуострова. Он по крупицам собирал историю Страны Крым и щедро делился своими знаниями. Олекса Гайворонский был ещё и сценаристом: именно он создал сценарий к первому крымскотатарскому детскому фильму-сказке "Хыдыр-деде", исследовал биографию Исмаила Гаспринского для фильма "Переводчик", познакомил нас с биографией Бекира Чобан-Заде в фильме "Путь джигита".

В 2017 году Гайворонский приезжал во Львов на форум издателей и презентовал свою книгу "Країна Крим. Нариси про пам'ятки історії Кримського ханату".

Как сообщил на своей странице в Facebook журналист Осман Пашаев, Гайворонскому было 49 лет.

  • "Широкой публике он стал известен в начале 2000-х. В газете "Полуостров" каждую неделю выходили его статьи в рубрике "Страна Крым". Олекса написал "Повелителей двух материков" - про династию крымских ханов Гераев.
  • В социальных сетях украинцы вспоминают историка и писателя очень теплыми словами и называют настоящим патриотом Украины.
  • Правдивый патриот Крыма, украинец, европеец, просветитель. Встреча с ним много изменила в моей жизни.
  • Всегда смотрела его интереснейшие программы. Очень жаль!
  • Печальная новость. Когда-то его "Повелители двух материков" поразили своей основательностью.
  • Очень жаль… Невосполнимая потеря для нашего народа. Выражаю соболезнования его близким и родным. Светлой памяти.
  • Очень люблю его исторические очерки. Большая потеря, сочувствие родным.
  • Мы потеряли настоящего друга, честнейшего историка. Очень, очень жаль.
  • Крымскотатарский народ не забудет вас и скорбит. Больно… Соболезнования близким.

 

Напомним, ранее мы писали, что умерла мама Кузьмы Скрябина - Ольга Кузьменко.

А еще рассказывали, что внезапно умер херсонский музыкант, чей хит знает каждый украинец.

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