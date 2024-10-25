"Великий дим" та "Місто Тигра": чи знаєте ви неформальні назви 8 відомих міст світу?

Кожне місто з довгою історією має якусь неформальну назву, що пов'язана з його особливостями. Деякі з них на слуху у людей, але більшість майже невідома, хоча дуже цікава та своєрідна.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про 8 найцікавіших "прізвиськ" міст по всьому світу.

Лондон - "Великий дим"

Вважається, що називати Лондон Великим димом або Старим димом почали в 1874 році сільські жителі. Вони приїжджали в англійську столицю і бачили її, окутану сірим смогом.

Цей смог стелився по вулицях через активне спалювання вугілля - як у промислових цілях, так і для обігріву будинків. Однак насправді про "дим Лондона" ще в 1661 році написав один з засновників Королівського товариства Джон Евелін у своїй брошурі під назвою Fumifugium ("Коптильня").

З кожним роком ситуація в англійській столиці ставала все гіршою, що призвело в 1952 році до катастрофи, яку назвали "Великий смог Лондона".

Венеція - "Наречена моря"

Неймовірно романтичний нікнейм Венеції - "Наречена моря", виник завдяки традиції, що існує з 1177 року. Щороку, на сороковий день після Пасхи, у місті проводилася церемонія вінчання Венеції з морем - Sposalizio del Mare.

Дож виходив на човні в Адріатичне море і кидав у воду освячене золоте кільце, промовляючи латинською мовою: "Обручаємося з тобою, море, в знак істинного і вічного владарювання".

Після цього починалося грандіозне святкування під назвою Festa della Sensa, і Венеція ставала справжньою Нареченою моря. Ця традиція зберігається й сьогодні, а роль дожа виконує мер.

Венеція (колаж: Вікіпедія)

Париж - "Місто світла"

Глядячи на сяючий вогнями вечірній Париж, будь-якому приїжджому стає зрозуміло, чому його називають Містом світла (La Ville-Lumiere). Однак не все так просто.

Дійсно, столиця Франції входить до числа міст Європи, які першими запровадили вуличне освітлення. У 1667 році мешканців зобов'язали після заходу сонця виставляти свічки та лампи у вікнах, що виходять на вулицю, щоб зробити місто безпечнішим. А через багато десятиліть свічки та газові лампи замінили електричні світильники.

Чикаго - "Місто вітрів"

Найпростіше пояснення, чому Чикаго називають "Містом вітрів", - це прохолодні бризи з озера Мічиган. Але є й цікавіша теорія, запропонована американським етимологом Баррі Попіком.

У 1870-х роках Чикаго активно популяризував себе як головний мегаполіс регіону, і інші міста почали писати насмішливі статті про "вітряний" Чикаго, повне хвастливих жителів.

Таким чином, поняття "Місто вітрів" набуло подвійного значення, ставши дуже популярним. Згодом Чикаго довів, що дійсно є гідним конкурентом не лише найближчим сусідам, але й Нью-Йорку.

Чикаго, від зверху (фото: Вікіпедія)

Нью-Йорк - "Велике яблуко"

Хоча штат Нью-Йорк займає друге місце за виробництвом яблук в Америці, прізвисько міста Нью-Йорк "Велике яблуко" не пов'язане з цим.

Етимолог Баррі Попік вказує, що термін ввів Джон Фіцджеральд у 1921 році в статті про скачки. Він почув це вираження від двох жокеїв, які жартували про те, як лошатам подобаються яблука.

Джон Фіцджеральд кілька років вів колонку "Навколо Великого яблука", популяризуючи місто. У 1997 році в його честь перехрестя вулиць, де він жив, отримало офіційну назву Big Apple Corner.

Лас-Вегас - "Місто гріхів"

Лас-Вегас, хоч і вважається ігровою столицею, не має найбільшого казино в світі. Прізвисько виникло в 1906 році, коли район, відомий як Блок 16, не мав обмежень на продаж алкоголю і славився нелегальними борделями. Перший ігровий зал відкрили тут у 1912 році, що сприяло репутації Лас-Вегаса як Города гріхів.

У 1941 році уряд закрив всі борделі, але прізвисько вже вкоренилося в свідомості американців. Сьогодні Лас-Вегас намагається залишатися в правовому полі, прагнучи називатися Мировою столицею розваг.

Нічний Лас-Вегас (фото: Вікіпедія)

Сінгапур - "Місто Лева"

Прізвисько Сінгапуру "Місто Лева" походить від його назви на санскриті. Легенда говорить, що принц Санг Ніла Утама, побачивши незвичайну тварину, прийняв її за лева і назвав місто на його честь.

Символом Сінгапуру стал міфічний Мерлайон з головою лева і тілом риби. У 1986 році був проведений конкурс на створення нового символу, переміг дизайнер Майкл Лі з зображенням лева. Місцеві жителі також пишаються прізвиськом "Місто-сад", що відображає успіхи екологічних ініціатив.

Осло - "Місто Тигра"

На Центральному вокзалі Осло стоїть бронзовий тигр завдовжки 4,5 метра, подарований столиці Норвегії на честь тисячоліття.

Прізвисько Місто Тигра з'явилося в 1870 році завдяки поету Бьйорнстьерне Бьйорнсону, який у своєму творі описав конфлікт між мирним селом і небезпечним містом. У XIX столітті Осло дійсно страждало від злочинності, але в XX столітті ситуація змінилася.

Тепер це затишна європейська столиця, і прізвисько стало джерелом гордості для жителів. Місто Тигра символізує перетворення та досягнення Осло.

Статуя тигра в Осло (фото: stasmir.net)