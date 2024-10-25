"Большой дым" и "Город Тигра": знаете ли вы неформальные названия 8 известных городов мира?

Каждый город с длинной историей имеет неформальное название, связанное с его особенностями. Некоторые из них на слуху у людей, но большинство почти неизвестно, хотя очень интересно и своеобразно.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о 8 самых интересных "прозвищах" городов по всему миру.

Лондон - "Большой дым"

Считается, что называть Лондон Большим дымом или Старым дымом начали в 1874 году деревенские жители. Они приезжали в английскую столицу и видели ее, окутанную серым смогом.

Этот смог стелился по улицам из-за активного сжигания угля - как в промышленных целях, так и для обогрева домов. Однако на самом деле о "доме Лондона" еще в 1661 году написал один из основателей Королевского общества Джон Эвелин в своей брошюре под названием Fumifugium ("Коптильня").

С каждым годом ситуация в английской столице становилась все хуже, что привело в 1952 к катастрофе, которую назвали "Великий смог Лондона".

Венеция - "Невеста моря"

Невероятно романтический никнейм Венеции - "Невеста моря", возникший благодаря традиции, существующей с 1177 года. Каждый год, на сороковой день после Пасхи, в городе проводилась церемония венчания Венеции с морем - Sposalizio del Mare.

Дож выходил на лодке в Адриатическое море и бросал в воду освященное золотое кольцо, произнося на латинском языке: "Обручаемся с тобой, море, в знак истинного и вечного властвования".

После этого начиналось грандиозное празднование под названием Festa della Sensa, и Венеция становилась настоящей Невестой моря. Эта традиция сохраняется и сегодня, а роль дожа исполняет мэр.

Венеция (коллаж: Википедия)

Париж - "Город света"

Глядя на сияющий огнями вечерний Париж, любому приезжему становится понятно, почему его называют Городом света (La Ville-Lumiere). Однако не все так просто.

Действительно, столица Франции входит в число городов Европы, которые первыми ввели уличное освещение. В 1667 году жителей обязали после заката выставлять свечи и лампы в окнах, выходящих на улицу, чтобы сделать город более безопасным. А спустя многие десятилетия свечи и газовые лампы заменили электрические светильники.

Чикаго - "Город ветров"

Самое простое объяснение, почему Чикаго называют "Городом ветров", - это прохладные бризы из озера Мичиган. Но есть и более интересная теория, предложенная американским этимологом Барри Попиком.

В 1870-х годах Чикаго активно популяризировал себя как главный мегаполис региона, и другие города начали писать насмешливые статьи о "ветренном" Чикаго, полном хвастливых жителей.

Таким образом, понятие "Город ветров" приобрело двойное значение, став очень популярным. Впоследствии Чикаго доказал, что действительно достойный конкурент не только ближайшим соседям, но и Нью-Йорку.

Чикаго, вид сверху (фото: Википедия)

Нью-Йорк - "Большое яблоко"

Хотя штат Нью-Йорк занимает второе место по производству яблок в Америке, прозвище города Нью-Йорк "Большое яблоко" не связано с этим.

Этимолог Барри Попик указывает, что термин ввел Джон Фицджеральд в 1921 году в статье о скачках. Он услышал это выражение от двух жокеев, шутивших о том, как жеребятам нравятся яблоки.

Джон Фицджеральд несколько лет вел колонку "Вокруг Большого яблока", популяризируя город. В 1997 году в его честь перекресток улиц, где он жил, получило официальное название Big Apple Corner.

Лас-Вегас - "Город грехов"

Лас-Вегас, хоть и считается игровой столицей, не имеет самого большого казино в мире. Прозвище возникла в 1906 году, когда район, известный как Блок 16, не имел ограничений на продажу алкоголя и слыл нелегальными борделями. Первый игровой зал был открыт здесь в 1912 году, что способствовало репутации Лас-Вегаса как Города грехов.

В 1941 году правительство закрыло все бордели, но кличка уже укоренилась в сознании американцев. Сегодня Лас-Вегас пытается оставаться в правовом поле, стремясь называться Мировой столицей развлечений.

Ночной Лас-Вегас (фото: Википедия)

Сингапур - "Город Льва"

Прозвище Сингапура "Город Льва" происходит от его названия на санскрите. Легенда говорит, что принц Санг Нила Утама, увидев необычное животное, принял его за льва и назвал город в его честь.

Символом Сингапура стал мифический Мерлайон с головой льва и телом рыбы. В 1986 году был проведён конкурс на создание нового символа, победил дизайнер Майкл Ли с изображением льва. Местные жители также гордятся прозвищем "Город-сад", что отражает успехи экологических инициатив.

Осло - "Город Тигра"

На Центральном вокзале Осло стоит бронзовый тигр длиной 4,5 метра, подаренный столице Норвегии в честь тысячелетия.

Прозвище Город Тигра появился в 1870 году благодаря поэту Бьорнстьерне Бьорнсону, который в своем произведении описал конфликт между мирной деревней и опасным городом. В XIX веке Осло действительно страдал от преступности, но в XX веке ситуация изменилась.

Теперь это уютная европейская столица и прозвище стало источником гордости для жителей. Город Тигра символизирует преобразование и достижение Осло.

Статуя тигра в Осло (фото: stasmir.net)