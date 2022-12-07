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Великі зміни стукають у двері! Три знаки Зодіаку – щасливчика грудня

Фото: Гороскоп 2022 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп з 5 по 11 грудня 2022 року розповість про три знаки Зодіаку, на які чекають круті зміни в житті.

Прогнозом зі Styler поділилася відомий астролог-дослідник Аріна Артуровна в Telegram . Експерт радить читати гороскоп по Асценденту (висхідному знаку) та по знаку Зодіаку.

Рак

Раки можуть поміняти місце роботи або розірвати стосунки, що вичерпали себе. Але не варто засмучуватися із цього приводу. Зрештою все обернеться лише на краще.

Незабаром удача постукає і у ваші двері. Але доведеться трохи зачекати.

Лев

Леви сяятимуть у центрі уваги! Цього тижня Фортуна вам усміхнеться і важливо не прогаяти шанс вигідно виділитися на загальному тлі.

Це допоможе створити та зміцнити нові зв'язки, а також покращити як матеріальне становище, так і відносини з партнерами з бізнесу та сімейного життя.

Козеріг

Ваші зміни залежить від вас. Настав час для рішучих дій. Відкиньте сумніви.

У вас все вийде, якщо повірите в себе і не гальмуватимете на крутих поворотах.

Також читайте повний прогноз для кожного знака Зодіаку на цей тиждень.

Крім того, ми писали, кому із знаків Зодіаку сильно пощастить у 2023 році.

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