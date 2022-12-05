Гороскоп на тиждень від відомого астролога: дізнайтеся, що чекає кожен знак Зодіаку

Гороскоп на найближчий тиждень, з 5 по 11 грудня, розповість кожному із знаків Зодіаку, що на них чекає у найважливіших життєвих сферах: фінансовій, кар'єрній, любовній, здоров'ї. Кому наступний час принесе успіх, а кому, навпаки, доведеться долати труднощі.

Прогнозом зі Styler поділилася відомий астролог-дослідник Аріна Артуровна в Telegram . Експерт радить читати гороскоп по Асценденту (висхідному знаку) та по знаку Зодіаку.

Овен

Цього тижня Овнам дуже пощастить. Але не обійдеться без конфліктів. Намагайтеся згладжувати гострі кути у стосунках із оточуючими, щоб не нарватися на неприємності.

Ловіть удачу, але будьте розсудливі і стримані.

Телець

Тиждень загрожує фінансовими проблемами. На роботі чекає велика угода, яка може зірватися в останній момент.

Будьте пильні та не приймайте необачних рішень. Перед укладанням важливого договору все зважте і потім ставте підпис.

Близнюки

Близнюків чекає зліт кар'єрними сходами або несподіваний прибуток. Можливий виграш у лотерею або укладання вигідної угоди з новими бізнес-партнерами.

Не пропустіть шанс зірвати великий куш. Зараз успіх цілком на вашому боці.

Рак

Раки можуть поміняти місце роботи або розірвати стосунки, що вичерпали себе. Але не варто засмучуватися із цього приводу. Зрештою все обернеться лише на краще.

Незабаром удача постукає і у ваші двері. Але доведеться трохи зачекати.

Лев

Леви блищатимуть у центрі уваги! Цього тижня Фортуна вам усміхнеться і важливо не прогаяти шанс вигідно виділитися на загальному тлі.

Це допоможе створити та зміцнити нові зв'язки, а також покращити як матеріальне становище, так і стосунки з партнерами з бізнесу та сімейного життя.

Діва

Цього тижня Дівам доведеться підбивати підсумки. Зробити ревізію, опрацювати помилки та зафіксувати втрачені раніше можливості.

Ретельно сплануйте свою діяльність на наступний місяць. Це допоможе вам чітко дотримуватися планів і досягти всіх поставлених цілей.

Терези

Терезам слід проявити самодисципліну та самоконтроль. Це допоможе реалізувати творчі задуми та досягти успіху у вибраній сфері діяльності. У вівторок результативні ділові переговори та відрядження.

Наприкінці тижня розслабтеся та виявіть турботу про рідних. Це допоможе вам ще більше зблизитися та комфортно провести вихідні.

Скорпіон

Скорпіони цілий тиждень будуть на коні. Вам пощастить як у бізнесі, так і в особистих стосунках. Але не перегинайте палку. Намагайтеся бути стриманішими.

Зосередьтеся на ваших цілях і не звертайте з обраного шляху. На вас чекає запаморочливий успіх, але не втрачайте голову.

Стрілець

Цього тижня Стрільцям слід виявити обережність у всьому. А особливо із новими знайомими.

Цілком можливо, вас можуть обдурити шахраї або ділові партнери. Будьте напоготові і все обійдеться.

Козеріг

Настав час для рішучих дій. Відкиньте сумніви.

У вас все вийде, якщо повірите в себе і не гальмуватимете на крутих поворотах.

Водолій

Водоліям треба втихомирити свої амбіції. Тепер не час тягнути ковдру на себе.

Виявіть стриманість у всьому і удача вам усміхнеться.

Риби

Цього тижня Риби можуть насолодитися заслуженим відпочинком. Ви можете собі це дозволити.

Адже ви чудово попрацювали і тепер можна спокійно розслабитися і провести час із близькими людьми або наодинці із собою.