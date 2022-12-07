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Крупные перемены стучатся в дверь! Три знака Зодиака – везунчика декабря

Фото: Гороскоп 2022 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп с 5 по 11 декабря 2022 поведает о трех знаках Зодиака, которых ждут крутые перемены в жизни.

Прогнозом со Styler поделилась известный астролог-исследователь Арина Артуровна в Telegram. Эксперт советует читать гороскоп по Асценденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.

Рак

Раки могут поменять место работы или разорвать исчерпавшие себя отношения. Но не стоит расстраиваться по этому поводу. В конце концов все обернется только к лучшему.

Очень скоро удача постучится и в вашу дверь. Но придется немного подождать.

Лев

Львы будут блистать в центре внимания! На этой неделе Фортуна вам улыбнется и важно не упустить шанс выгодно выделиться на общем фоне.

Это поможет создать и укрепить новые связи, а также улучшить как материальное положение, так и отношения с партнерами по бизнесу и в семейной жизни.

Козерог

Ваши перемены зависят от вас. Пришло время для решительных действий. Отбросьте сомнения.

У вас все получится, если поверите в себя и не будете тормозить на крутых поворотах.

Читайте также полный прогноз для каждого знака Зодиака на эту неделю.

Кроме того мы писали, кому из знаков Зодиака сильно повезет в 2023 году.

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Гороскоп