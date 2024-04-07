Великі штрафи та навіть в’язниця: за що можуть покарати українців весною

В Україні розпочалася весна, а разом з нею люди почали наводити порядки у дворах, на полях. Під час прибирання дуже часто люди розпалюють вогнища, щоб спалити сміття. Також розводять вогонь на пікніках у лісі. Однак це суворо заборонено законом і карається великим штрафом.

Де не можна розпалювати вогонь, палити сміття і яке покарання можна отримати за порушення закону, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Згідно зі цією статтею (Порушення вимог пожежної безпеки в лісах) штраф за порушення вимог пожежної безпеки в лісах становить для громадян - від 1 530 грн до 2 590 грн. Для посадових осіб - від 4 590 грн до 15 300 грн.

Окрім того, штраф за знищення або пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем, а також порушення вимог пожежної безпеки в лісах, що призвело до виникнення лісової пожежі або поширення її на значній площі складає для громадян - від 4 590 грн до 15 300 грн. Для посадових осіб - від 10 710 грн до 30 600 грн.

Також передбачаються штрафи за самовільне випалювання рослинності або її залишків (ст. 77-1 КУпАП). Зокрема, за випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок зі степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, рослинності або її залишків та опалого листя на землях с/г призначення тощо - від 3 060 грн до 6 120 грн. Для посадових осіб - від 15 300 грн до 21 420 грн.

Штрафи за вищевказані дії, вчинені в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, складає для громадян - від 6 120 грн до 12 240 грн. Для посадових осіб - від 21 420 грн до 30 600 грн.

Також за випалювання рослинного світу, окрім адміністративної, передбачена й кримінальна відповідальність. Так, знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць тощо караються штрафом - від 91800 до 153000 грн; або обмеженням чи позбавленням волі на строк від 2 до 5 років (ст. 245 ККУ).

Ті самі дії, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки - караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.