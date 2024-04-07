Большие штрафы и даже тюрьма: за что могут наказать украинцев весной

В Украине началась весна, а вместе с ней люди начали наводить порядок во дворах, на полях. Во время уборки очень часто люди разжигают костры, чтобы сжечь мусор. Также разводят огонь на пикниках в лесу. Однако это строго-настрого запрещено законом и наказывается большим штрафом.

Где нельзя разжигать огонь, курить мусор и какое наказание можно получить за нарушение закона, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Согласно этой статье (Нарушение требований пожарной безопасности в лесах) штраф за нарушение требований пожарной безопасности в лесах составляет для граждан – от 1530 грн до 2590 грн. Для должностных лиц – от 4 590 грн до 15 300 грн.

Кроме того, штраф за уничтожение или повреждение леса вследствие неосторожного обращения с огнем, а также нарушение требований пожарной безопасности в лесах, что привело к возникновению лесного пожара или распространению его на значительной площади составляет для граждан - от 4590 грн до 15300 грн. Для должностных лиц – от 10 710 грн до 30 600 грн.

Также предусматриваются штрафы за самопроизвольное обжиг растительности или ее остатков (ст. 77-1 КУоАП). В частности, за обжиг стерни, лугов, пастбищ, участков со степной, водноболотной и другой природной растительностью, растительности или ее остатков и опавших листьев на землях с/х назначения и т.п. - от 3060 грн до 6120 грн. Для должностных лиц – от 15 300 грн до 21 420 грн.

Штрафы за вышеуказанные действия, совершенные в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда, для граждан - от 6 120 грн до 12 240 грн. Для должностных лиц – от 21 420 грн до 30 600 грн.

Также за обжиг растительного мира, кроме административной, предусмотрена и уголовная ответственность. Так, уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых насаждений вокруг населенных пунктов, вдоль железных дорог и т.п. караются штрафом - от 91800 до 153000 грн; или ограничением или лишением свободы на срок от 2 до 5 лет (ст. 245 УКУ).

Те же действия, если они повлекли гибель людей, массовую гибель животных или другие тяжкие последствия - наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.